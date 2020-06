Tyske etterforskere antar at savnede Madeleine er død

Påtalemakten i Braunschweig i delstaten Niedersachsen holdt klokken 13 en pressekonferanse om saken, hvor talsperson Christian Wolters sa de sa at de nå går ut fra at Madeleine McCann er død. En 43 år gammel tysk mann er drapsmistenkt.

Politiet ba om hjelp fra personer som kan ha opplysninger om saken, men ønsket ikke å svare på noen spørsmål.

Blant annet ønsker de å komme i kontakt med personer som kan være ofre for mannen.

Den tyske 43-åringen som er mistenkt for å stå bak Madeleine McCanns forsvinning og antatte dødsfall, sitter fengslet i Kiel, melder avisa Bild.

– Ikke gitt opp håpet

Foreldrene Garry og Kate sier de aldri har gitt opp håpet om å finne den forsvunne datteren Madeleine. De sier at det er en viktig utvikling for dem at politiet har utpekt en ny mistenkt.

Familien McCanns talsmann sier til Sky News at foreldrene synes dette er en potensielt veldig viktig utvikling i saken.

Talsmannen sier videre til den britiske avisen at foreldrene aldri har gitt opp å finne datteren i live.

Samtidig er de realistiske med hensyn til en endelig oppklaring av saken.

Madeleine McCann forsvant like før hun fylte fire år på et ferieopphold med sin britiske familie i Portugal. Politiet har hatt en liste med 600 navn, men hittil har de ikke klart å løse kriminalgåten.

Dømt for overgrep mot unge jenter

En tysk 43-åring er nå kommet i søkelyset i politiets etterforskning fordi de har funnet ut at han beveget seg i området i det aktuelle tidsrommet. Han flyttet fra feriehuset han oppholdt seg i før forsvinningen. Nå har politiet funnet ut at han ikke flyttet langt unna stedet der Madeleine og familien ferierte.

– Dette er det største gjennombruddet hittil i søket etter Madeleine, skriver den britiske avisen Daily Telegraph.

Den tyske 43-åringen er nå hovedmistenkt for å ha bortført Madeleine McCann i 2007. Han er ifølge tysk politi dømt flere ganger for overgrep mot unge jenter.

Det er den tyske kriminaletterforskeren Christian Hoppe som nå røper flere detaljer om mannens kriminelle rulleblad. Det gjør han overfor den tyske TV-kanalen ZDF.

Etterforskeren forteller at 43-åringen soner i et tysk fengsel for en av sine overgrep. Christian Hoppe jobber for det føderale tyske kriminalpolitiet. (BKA).

Etterforskeren forteller til ZDF også at mannen tidligere har vært fengslet to ganger for seksuell kontakt med unge jenter.

Omregistrerte biler i annet navn

Mannen har lenge vært et navn på den lange listen med navn politiet har sjekket i forbindelse med saken.

Politiet sier at de har vært i kontakt med 600 personer.

Den nå hovedmistenkte skal ha vært en av de 600 på politiets liste. For 13 år siden var han ikke mistenkt.

Nå har det kommet fram at han omregistrerte en bobil og en annen bil etter at fireåringen ble borte. Det skriver Sky News.

Dette er bobilen som den tyske 43-åringen skal ha bodd i under sitt opphold på Algarvekysten da Madeleine McCann forsvant i 2007. Foto: Handout / AFP

Ifølge BBC omregistrerte 43-åringen også en Jaguar på et annet navn dagen etter Madeleine forsvant.

Politet er nå interessert i å få nye opplysninger i saken fra publikum. Det er klart at mannen har snakket med andre personer på telefon i tidsrommet før fireåringen ble borte. Politet sier nå de håper at personer som tidligere ikke har fortalt det de vet nå vil snakke.

Vil trappe opp etterforskningen

Madeleine McCann forsvant fra familiens feriested i feriebyen Praia da Luz på Algarvekysten 3. mai 2007, like før sin fireårsdag.

Forsvinningen i Portugal fikk massiv medieoppmerksomhet, men jenta ble aldri funnet.

Den portugisiske avisen Expresso hevder nå at mannen hadde vært etterforsket for mulige overgrep mot barn før Madeleine forsvant for tretten år siden.

Madeleine McCann forsvant på en ferietur med familien på Algarvekysten for 13 år siden. Foto: Ap

Portugisisk politi henla først saken i 2008. Foreldrene Kate og Gerry McCann holdt en høy medieprofil. De iverksatte en verdensomspennende kampanje for å finne datteren.

Politiet i Portugal gjenåpnet etterforskningen i 2012, og britisk politi innledet etter hvert et samarbeid som fortsatt pågår.

Britisk politi bekreftet denne uka at de har bedt myndighetene om økte midler til etterforskningen.

– Et svært lite team fortsetter å jobbe med denne saken sammen med portugisiske kolleger, sa politisjef Cressida Dick i Metropolitan Police ifølge ITV.

LES OGSÅ: Tysker i bobil er hovedmistenkt i Madeleine McCann-saken

Politiet er klare til å grave etter Madeleine