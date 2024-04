Britisk politi: Ein død etter angrep med stikkvåpen i London

Politiet blei tilkalla like før klokka 7 lokal tid tysdag til meldingar om at eit køyretøy blei køyrt inn i eit hus i Thurlow Gardens-området, aust i London. Det blei meldt at folk var stukne med eit våpen.

– Fem personar er frakta til sjukehus, blant dei to politifolk, ifølgje London-politiet.

– Ein 36 år gammal mann med sverd er blitt arrestert, melder politiet.

Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almaas orienterer om angrepet. Du trenger javascript for å se video. Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almaas orienterer om angrepet.

Fleire bilete og videoar på sosiale medium viser den same personen med eit sverd som samsvarar med andre bilete av området som er tekne i dag.

– Vi meiner ikkje at det er nokon vidare trugsel mot samfunnet. Vi ser ikkje etter fleire mistenkte, seier assisterande politikommissær Ade Adelekan.

– Hendinga verkar ikkje terror-relatert.

Transportselskapet Transport for London (TfL) stadfesta tysdag morgon at t-banestasjonen er stengd.

Angrepet som er meldt har truleg skjedd nær ein t-banestasjon i utkanten av Stor-London.

Vitne: – Treft med elektrosjokkvåpen

NRK har snakka med Chris Bates (40), som bur i nærleiken av stasjonen. Han seier han såg den mistenkte gjerningspersonen bli arrestert frå soveromsvindauget.

Chris Bates seier han følgde med på politijakta frå huset sitt. Foto: Privat

– Han sprang gjennom alle hagane, frå enden av vegen der stasjonen er og opp mot mitt hus, seier Bates.

– Han prøvde å kome seg opp på stillaset på huset ved sidan av mitt då politiet trefte han med elektrosjokkvåpen.

– Det bekymrar meg å vite om at dersom eg hadde gått ned på butikken for å kjøpe mjølk eller noko, så kunne det vore meg, seier Bates.

Også eit anna vitne, som BBC har snakka, med seier han såg ein mann bli stoppa med elektrosjokkvåpen då han «prøvde å kome seg inn i eit hus».

– Eg gjekk berre ut av kontoret, klokka var sju om morgonen, og høyrde kaos på andre sida av vegen, seier mannen, Manpreet Singh, til kanalen Radio 5 Live.

– Eg såg ei gruppe menneske på fem eller seks, prøve å kjempe mot ein fyr.

Styresmaktene reagerer

– Eg er fullstendig knust av nyheitene frå Hainault denne morgonen, skriv ordføraren i London, Sadiq Khan, på X.

– Eg vil oppfordre folk til å ikkje spekulere før detaljane om hendinga er stadfesta av politiet.

Det er framleis mykje politi i området. Foto: AP

Også statsminister Rishi Sunak har reagert på angrepet.

– Dette er ei sjokkerande hending. Tankane mine går til dei som er råka og familiane deira, skriv han, også på X.

– Slik vald har ingen plass i våre gater.

