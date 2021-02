Det skriver The Guardian.

Sju republikanske senatorer gikk imot flertallet i sitt eget parti da skyldspørsmålet forrige uke skulle avgjøres i riksrettssaken mot Donald Trump. De mente den tidligere presidenten var skyldig i tiltalen om å oppildne til angrepet på kongressen.

Blant dem var senator Richard Burr, som nå får kjeft av republikanerne hjemme i Nord-Carolina. Burr stiller ikke til gjenvalg neste høst.

Nå blir Lara Trump trukket frem som en het kandidat i kampen om å overta plassen hans i Senatet.

Lindsey Graham mener Lara Trump er en sikker kandidat til Senatet. Foto: Zach Gibson / AFP

– Den største vinneren jeg kan tenke meg etter hele riksrettssaken er Lara Trump, sier Lindsey Graham til The Guardian.

Republikaneren har vært medlem av Senatet for Sør-Carolina siden 2003, og vært en sentral støttespiller for Donald Trump etter at han vant valget i 2016.

Graham sier at han vil støtte Lara Trump, fordi han mener hun representerer fremtiden for partiet.

Les også: Senatet frikjente Donald Trump i riksrettssaken

Pekt ut som favoritt

Eric og Lara Trump. Foto: Andres Kudacki / AP

Allerede i november ble det kjent at Lara Trump ville vurdere å stille til valg som senator i delstaten Nord-Caroline, ifølge New York Times.

Hun har tidligere blitt pekt ut som favoritt til å ta over plassen til Richard Burr som republikanernes kandidat til senatet i 2022, ifølge en undersøkelse gjort av BUSR og Lee Business School, gjengitt av The Hill.

Under Republikanernes landsmøte i 2020 benyttet Lara Trump anledningen til å hylle svigerfaren sin, Donald Trump.

Da snakket hun om hvordan kvinner i USA har kjempet for stemmeretten gjennom historien og fortalte om en svigerfar som ga henne en rolle i valgkampen i 2016.

– Selv om jeg ikke hadde noen politisk erfaring, trodde han på meg og støttet meg, sa hun.

Les også: Vil straffe republikanerne som stemte for å dømme Trump

Innblandet i flere kontroverser

Eric og Lara Trump sammen med Rudy Giuliani. Foto: Matt Slocum / AP

38 år gamle Lara Trump er gift med Donald Trumps nest yngste sønn, Eric Trump.

Hun har tidligere jobbet som personlig trener og TV-produsent, og har de siste fire årene vært rådgiver for svigerfaren og jobbet for presidentkampanjen hans.

Lara Trump har tidligere vært innblandet i flere kontroverser. Blant annet da hun under Donald Trumps presidentkampanje hevdet at Joe Biden var gammel og surrete.

Hun har også fått kritikk for å erte Biden for stammingen hans. Noe hun raskt sa at hun ikke hadde gjort.

I november 2020 trappet Lara opp med mannen Eric Trump og Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani i Pennsylvania. Da mente de at demokratene hadde jukset under valget, og sa de ville saksøke.

Senere, i januar 2021, argumenterte hun for den påståtte valgfuskingen med at Donald Trump hadde hatt mange flere tilhengere på sine valgmøter enn Biden. Ifølge henne beviste det at stemmetallene måtte være forfalsket.