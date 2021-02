Sju senatorer brøt med partilinja da skyldspørsmålet skulle avgjøres. De mente at Trump var skyldig i tiltalen om å oppildne til det dødelige angrepet på kongressen.

En mobb stormet kongressen 6. januar. De forsøkte å stanse senatets godkjennelse av valgresultatet, som viste at Joe Biden vant over Donald Trump med 7 millioner stemmer.

Nå har det republikanske partiet (GOP) i flere delstater kritisert eller disiplinert senatorene som stemte for å dømme Trump i riksrett.

GOP i Louisiana fordømte senator Bill Cassidy og ga ham en offentlig reprimande, mens partiledere i Nord-Carolina og Pennsylvania sendte ut erklæringer der de kritiserte og uttrykte skuffelse over stemmene til senatorene Richard Burr og Pat Toomey, skriver Politico.

Senator Cassidy, som nylig er valgt for seks nye år, forsvarte sin stemme ved å si at grunnloven og landet er viktigere enn en person.

Senator Richard Burr får kjeft av republikanerne hjemme i Nord-Carolina. Kampen om å overta plassen hans har allerede startet. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

Senator Richard Burr, som også brøt med partiet, stiller ikke til gjenvalg neste høst. Han stemte for at riksrettssaken var grunnlovsstridig, men valgte likevel å dømme Trump.

En kongressrepresentant har startet valgkampen for å ta over Burrs sete om 20 måneder. Han skriver at Burr stemte feil og at delstaten trenger en ekte forkjemper for konservative verdier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

GOP i Nebraska vurderer også å gi en offentlig ripe i lakken (censure på engelsk) til sin senator Ben Sasse.

LES OGSÅ: Senatet frikjente Donald Trump i riksrettssaken

Fortsatt Trumps parti

De sju senatorene som stemte med demokratene viser misnøyen innad i partiet. Ved forrige riksrett i februar 2020, var det bare en, Mitt Romney, som trosset eget parti.

– Trump har fortsatt stor innflytelse på partiet, og han har det i et jerngrep. Selv senatorer som hadde lyst til å stemme imot ham, gjorde det motsatte, sier redaktør Anders Agner Pedersen i danske Kongressen.com til Ritzau.

Donald og Melania Trump fløy til Florida under innsettelsen av Joe Biden. Trump har holdt en lav profil siden han gikk av. Foto: POOL / AFP

Donald Trump, som er frikjent to ganger i riksrett, har stor støtte blant republikanske velgere. Delstatsledere og lokallag i partiet har ofte gått hardt ut mot republikanske politikere som har kritisert Trumps handlinger.

Nummer tre i det republikanske lederskapet i representanthuset, Liz Cheney, fikk en reprimande av partiet i hjemstaten Wyoming for å ha stemt for riksrettssaken.

GOP i Arizona fordømte sin republikanske guvernør i Arizona for ikke å ha støttet Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten.

Partiet i Arizona langet også ut mot Cindy McCain, John McCains enke, og tidligere senator Jeff Flake for å ha støttet Joe Biden i valgkampen.

Trump pensjonerer seg ikke

Etter frifinnelsen sendte den tidligere presidenten ut en skriftlig uttalelse. Der lovet han å kjempe videre, og at hans bevegelse fortsatt vil forsøke å forandre USA.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk, skrev Trump, som er fratatt sine sosiale medier.

LES OGSÅ: Trump nekta å be mobben stanse angrepet på Kongressen

Republikanerne mente at Trump ikke kunne stilles til ansvar for å ha oppildnet til opprør fordi han nå er privatperson. Deres argument er at riksrett er et instrument for å avsette dem som er i posisjon, ikke tidligere presidenter.

Senatet stemte likevel ja til at riksrettssak kunne åpnes og at den ikke var grunnlovsstridig. Trump ble også tiltalt mens han var president.

Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, beskyldes av Demokratene for dobbeltmoral etter den krasse kritikken mot en tidligere president han stemte for å frikjenne. Foto: ALEXANDER DRAGO / Reuters

McConnell hudflettet Trump

Mitch McConnell, som nylig ble valgt for seks nye år, er den mektigste republikaneren i senatet.

Han kunne ikke gått imot flertallets ønske om han ville forbli minoritetsleder, skriver New York Times. Men McConnells tale kan også tolkes som et startskudd på kampen om partiets sjel.

Artikkelen fortsetter under videoen av McConnells verbale angrep

Mitch McConnell på talerstolen etter frikjennelsen av Trump Du trenger javascript for å se video.

McConnell mener Trump har ansvaret for stormingen av Kongressen, som krevde fem liv. Han mener at Trump kan straffeforfølges som privatperson selv om riksretten frikjente ham.

Trump kan bli opptatt med søksmål

En rekke granskinger og søksmål venter den tidligere presidenten. Trump har ikke lenger immunitet nå som han har gått av som president.

Flere saker kan løses med penger, men også friheten hans kan være truet.

Det kan bli straffesak i Georgia etter Trumps forsøk på å presse delstaten til å finne flere stemmer til ham.

Føderale etterforskere som gransker stormingen har antydet at de også kan se på den tidligere presidentens rolle.

Det kan bli søksmål om angivelige skatteunndragelser.

Flere kvinner har signalisert sak mot Trump etter uønsket oppmerksomhet.

New York har brutt samarbeidet med Trump-organisasjonen etter stormingen av kongressen.