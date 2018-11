Kvinne siktet etter jordbærskandale i Australia

Funnet av synåler i jordbær over hele landet skapte panikk blant australske kunder i høst.

Politiet etterforsket minst 100 tilfeller i alle seks delstater, og økte straffen til 15 års fengsel mens de jaktet på den skyldige.

Søndag ble en 50 år gammel kvinne arrestert og siktet for sju tilfeller av matforurensing, som egentlig har en strafferamme på tre års fengsel. Skjerpede omstendigheter gjør imidlertid at hun risikerer opptil 10 år bak lås og slå.

My Ut Trinh ble fremstilt for retten i Brisbane mandag. Ifølge det australske nyhetsbyrået AAP trakk forsvareren hennes begjæringen om løslatelse mot kausjon fordi motivet fortsatt anses som uavklart.

– Opplysningene som ble lagt frem tyder på at hun var motivert av en konflikt eller hevn, sier dommer Christine Roney.

50-åringen blir sittende i varetekt frem til neste rettsmøte senere denne måneden.

– Ville ramme arbeidsgiveren

Et av jordbærene politiet bruker som eksempel. En synål kan skimtes inne i den øverste biten. Foto: Reuters

Hun beskrives som en tidligere flyktning som har bodd i Australia i over 20 år. Hun jobbet på en gård ved Caboolture sørøst i Queensland, og skal ha vært misfornøyd med behandlingen hun fikk.

Ifølge TV-kanalen 7 News skal hun ha fortalt andre at hun ville drive arbeidsgiveren sin konkurs.

Politiet startet etterforskningen i begynnelsen av september etter at en mann fra Queensland meldte fra om at han hadde spist et bær med nål i. To personer fra Victoria fortalte om samme opplevelse kort tid etter.

Politiet opplyser at kvinnens DNA er funnet i en bærkurv i Victoria. Etterforskningen pågår fortsatt.

– Politiet har satt av en betydelig mengde ressurser for å forsikre seg om at de ansvarlige blir tatt. Etterforskningen er langt fra over, sier politioverbetjent Jon Wacker.

Han takker etterforskerne, publikum og jordbærbøndene som har samarbeidet med dem.

Australske jordbærbønder måtte kaste flere tonn jordbær i høst. Foto: David Gray / Reuters

Varsler fra hele landet

Politiet opplyser at de til sammen fikk 231 varsler om jordbær fra 68 produsenter, 49 av dem fra Queensland. 186 av varslene handlet om synåler i bær, og kom fra alle delstatene.

I løpet av høsten måtte australske jordbærbønder kaste flere tonn jordbær. Prisen ble halvert flere steder mens to av landets største supermarkedkjeder stanset alt salg av jordbær.

Det har gått hardt utover en industri som vanligvis omsetter for en halv milliard australske dollar i året.

Statsminister Scott Morrison sammenlignet sabotasjen med både terrorisme og overgrep, og kalte de ansvarlige «feiginger».