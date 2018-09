Livsfarlig sabotasje: Jordbær-panikken sprer seg i Australia

Politiet i Australia har fortsatt ikke funnet hovedkilden til at synåler er gjemt i jordbær.

De etterforsker 100 tilfeller i seks forskjellige delstater.

Bær til besvær. Jordbær i Australia. Foto: Saeed Khan / AFP

Minst én person er fraktet til sykehus etter å ha spist en nål.

«Copycats»; 12 år gammel jente tilstår

Ifølge australske medier har en 12 år gammel jente tilstått overfor politiet i New South Wales at hun har puttet nåler i jordbær.

Hun skal ha vist fram eksempler til skolekamerater og erkjent forholdet til foreldrene sine.

Politiet mener det er mange såkalte «copycats», mennesker som har kopiert andres handlinger.

Jordbærbonde Aidan Young må kaste store mengder jordbær som ingen vil kjøpe. Han dyrker jordbær i Glass House Mountains i delstaten Queensland. Foto: Patrick Hamilton / AFP

Politiet sier at de etterforsker for fullt for å finne den eller de som står bak.

Sammenlignes med terrorisme

Statsminister Scott Morrison kaller de som står bak for «feiginger».

Han sammenligner sabotasjen av jordbær med det å støtte terrorisme.

Statsminister Scott Morrison tar jordbærsabotasjen på alvor. Han fikk nasjonalforsamlingen med på å øke strafferammen og han sammenligner sabotasjen blant annet med det å støtte terrorisme. Foto: Stringer / Reuters

– Dette er en kriminell handling på linje med det å besitte materiale som viser overgrep mot barn og på linje med det å finansiere terrorisme. Det viser hvor alvorlig jeg ser på dette, sier statsminister Scott Morrison ifølge nyhetsbyrået AFP.

Landets helse- og matminister er også klokkeklar.

– Dette er en svært ondskapsfull handling og det er et angrep på folk flest, sier Greg Hunt.

Øker straffen

Skandalen med nåler i jordbær førte til hastebehandling av loven som setter ramme for straff for forurensing av mat.

Jordbær er fjernet fra hyllene i supermarkedet Coles i Brisbane. Butikkjeden Woolworth har i tillegg fjernet alle synåler fra sine hyller. Foto: Handout / Reuters

Nasjonalforsamlingen har økt fengselsstraffen til 15 års fengsel etter episodene med synåler i jordbær.

Innstramningen av strafferammen vil tre i kraft umiddelbart.

– Jeg ville sørge for at ingen idioter går inn i et supermarked i helgen og gjør noe dumt, sier statsminister Scott Morrison.

Fjerner nåler fra butikkhyller

I Queensland utlover myndighetene 100.000 australske dollar, tilsvarende over 590.000 norske kroner, i dusør for informasjon som kan hjelpe å oppklare saken.

Samtidig fjerner supermarkedkjeden Woolworths nåler fra deres butikkhyller.

– Sikkerheten til våre kunder er vår viktigste prioritet, sier kjedens talsmann.

Jordbærbønder sliter

Mange jordbærbønder må kaste de røde bærene fordi ingen vil kjøpe dem. Spesielt bønder i Queensland, landets største region for jordbær, er hardt rammet.

Flere store supermarkedkjeder nekter å ta imot jordbærene fordi kundene er preget av frykt, skriver AFP.

Australia eksporterer store mengder jordbær. New Zealand har stanset importen av bær fra Australia.

Lokale myndigheter i Queensland har satt av 60 millioner kroner for å hindre at jordbærbønder går konkurs, skriver nyhetsbyrået Reuters.