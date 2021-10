Kunstneren Lars Vilks døde i trafikkulykke med sivil politibil i Sverige

I alt tre personer mistet livet da en sivil politibil kolliderte med en lastebil på E4 utenfor Markaryd i Småland i Sverige. Ulykken skjedde ved 15.30-tiden søndag ettermiddag.

To av de omkomne var politibetjenter fra livvakt-gruppa i region Syd, opplyste politiet i en uttalelse søndag kveld. Noe senere ble det kjent at den svenske kunstneren Lars Vilks var blant de omkomne.

Den svenske kunstneren Lars Vilks (75) mistet livet i en trafikkulykke i Sverige søndag ettermiddag. Foto: Anne Lognvik / NRK

Det ble bekreftet av samboeren til Vilks overfor Dagens Nyheter.

Vilks er mest kjent for å ha tegnet den islamske profeten Muhammed som en hund. Tegningen fra 2007 førte til at Vilks ble utsatt for drapsforsøk og fikk politibeskyttelse.

Vilks ble utsatt for et terrorangrep i København i 2015. Da ble en mann drept og tre politifolk såret under skyting mot et debattmøte om ytringsfrihet på kulturhuset «Krudttønden» i København, der Vilks deltok. Politiet mente angrepet var et attentat rettet mot Vilks.

– Tyder på ulykke

Ifølge Expressen skal bilen Vilks satt i ha kommet over i motsatt kjørefelt, på feil side av midtdeleren som skiller kjøreretningene på motorveien E4. Bilen skal deretter ha blitt sittende fast under lastebilen, der den tok fyr.

Den svenske avisa skriver også at bilen Vilks satt i ble ledsaget av en følgebil. Tjenestemenn i følgebilen skal ha vært de første til å avgi forklaring på stedet.

– Den informasjonen jeg har nå tyder på at det er snakk om en ulykke. Men det er tidlig i etterforskningen, sier Anders Jakobsson, sjef for Särskilda åklagarkammaren.

Enheten innen den svenske påtalemyndigheten tilsvarer Spesialenheten i Norge, og blir rutinemessig koblet på når det er polititjenestemenn involvert.

Bilder fra ulykkesstedet viser at det brant kraftig etter ulykken. E4 var stengt i flere timer i etterkant, ifølge SVT.

I 2015 intervjuet NRK Lars Vilks på et hemmelig sted, etter angrepet mot kulturhuset «Krudttønden» i København. Du trenger javascript for å se video. I 2015 intervjuet NRK Lars Vilks på et hemmelig sted, etter angrepet mot kulturhuset «Krudttønden» i København.

– Ytterst sørgelig

Føreren av lastebilen, en 45-åring, ble alvorlig skadet i ulykken. Han ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter. Det er foreløpig ingenting som tyder på at noen andre skal være innblandet.

Rikspolitisjef i regions Syd, Carina Persson, bekrefter at den ene personen som omkom var under beskyttelse av politiet.

– At den personen vi er satt til å beskytte, og våre to kollegers liv slutter i denne tragedien, er ubegripelig og ytterst sørgelig. Mine varmeste tanker går til den beskyttede personens familie og til våre kollegers familier og nærmeste arbeidskamerater, sier Persson.

– Det er med forferdelse og stor sorg at jeg tar imot beskjeden om at våre to kolleger og personen vi beskyttet omkom i ettermiddag, sier rikspolitisjef Anders Thornberg i en uttalelse.

Underviste i Bergen

I tillegg til Muhammed-tegningene, er Vilks også kjent for drivved-skulpturen Nimis, som står i naturreservatet Kullaberg. Kunstverket, som ble påbegynt i 1980, var omstridt fordi det ble satt opp uten byggetillatelse.

Kunstverket er ennå ikke ferdigstilt. Vilks erklærte området det står på for en selvstendig stat, kalt Ladonia.

Fra 1997 til 2003 var Vilks professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, skriver NTB.

Al Qaida utlovet dusør

Sommeren 2007 skulle han stille ut tegninger av den islamske profeten Muhammed som hund. Tegningene ble refusert, men en av dem ble publisert i avisen Nerikes Allehanda.

Tegningen ble nektet vist på andre utstillinger, blant annet i Moderna Museet i Stockholm.

Etter Muhammed-tegningen i 2007 utlovet Al Qaida en dusør på 100.000 dollar til den som tok livet av Vilks.

Vilks kom uskadd fra terrorangrepet i København i 2015, men den danske dokumentarfilmskaperen Finn Nørgaard ble skutt og drept.

Senere samme kveld drepte gjerningsmannen Omar el-Hussein sikkerhetsvakten Dan Uzan (37) utenfor synagogen i Krystalgade. Drapsmannen ble senere skutt og drept av politiet.