Krisen mellom Russland og Tsjekkia handler om Ukraina

De to mennene som britisk politi mener stod bak forgiftningen av den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia, blir nå knyttet til noe som tidligere vært sett på som en ulykke:

Eksplosjonen i et stort våpenlager skjedde nær landsbyen Vrbětice 16. oktober 2014.

Tsjekkisk politi sier de ønsker å forhøre Ruslan Bosjirov og Aleksandr Petrov, alias Nikolaj Popa og Ruslan Tabarov, alias Aleksandr Misjkin og Anatolij Tsjepig.

Foto: AP

Tsjekkia utviste i helgen 18 russiske diplomater. Russland svarer med å i praksis å «tømme» den tsjekkiske ambassaden i Moskva.

Russiske myndigheter forbyr i tillegg russiske borgere å jobbe på ambassaden.

Og som med så mye annet som skjer i forholdet mellom Russland og resten av Europa akkurat nå, leder det som skjedde i skogene nær grensen mellom Tsjekkia og Slovakia til konflikten mellom Russland og Ukraina.

De russiske diplomatene som er utvist fra Tsjekkia ble mandag hentet med et eget fly fra Praha. Foto: STRINGER / Reuters

2014: Ukraina trengte ammunisjon

Høsten 2014 slikket Ukraina sårene etter et ydmykende nederlag for Russland og russisk-støttede separatister under den korte, men blodige krigen i Donbass samme sommer.

Den ukrainske hæren hadde gått på en alvorlig smell da den i august samme år forsøkte å ta kontroll over Donetsk by.

NRK kunne på nært hold se og høre beretningene om hvordan hundrevis av ukrainske soldater ble omringet og drept, ofte i kamp med regulære russiske styrker.

Tidligere samme år hadde ukrainerne vist seg helt ute av stand til å forsvare seg da den russiske presidentens «små grønne menn», nesten uten å løsne et skudd, tok kontroll over Krim-halvøyen.

Store deler av den i hovedsak russisktalende befolkningen der var fra før kritisk til den ukrainske sentralmakten. I en folkeavstemning sa et stort flertall ja til å bli en del av den russiske staten.

Ukraina ble tvunget til å gå med på en våpenhvile som gjorde at store deler av Donetsk og Luhansk fylker ble liggende utenfor sentralregjeringens kontroll. Samtidig truet separatistene med at de kunne tenke seg å presse regjeringsstyrkene enda lenger vest.

Den bulgarske våpenhandleren

Det var i denne situasjonen den ukrainske hæren støvsugde markedet for ammunisjon. En av dem, som kunne hjelpe dem med dette, var den bulgarske våpenhandleren Emilian Gebrev.

Ifølge undersøkelser, som Radio Free Europa har gjort, blant annet med kilder i den ukrainske sikkerhetstjenesten, var det nettopp den bulgarske våpenhandleren som formidlet kontakten med Tsjekkia.

Emilian Gebrev ble forsøkte forgiftet i 2015, med den samme metode som ble brukt mot Sergej og Julia Skripal tre år seinere. Gebrev overlevde forgiftningen.

De to russerne «Ruslan Bosjirov» og «Aleksandr Petrov» stod fram på russisk TV og sa de hadde vært på en turist tur til Salisbury da Sergej Skripal og hans datter Julija ble forgiftet. Foto: AP

Ifølge både britisk, bulgarsk og nå tsjekkisk politi peker sporene mot det som har skjedd både i Tsjekkia i 2014 og året etter i Bulgaria, mot avdeling 29155 i den russiske utenlandsetterretningen GRU.

Flere undersøkelser, blant annet fra den undersøkende Bellingcat-gruppen, har vist at både Aleksandr Misjkin og Anatolij Tsjepig har forbindelser til denne avdelingen, selv om russiske myndigheter har avvist dette.

Ifølge den tsjekkiske nettavisen Respekt var operasjonen de to var en del av i Tsjekkia, egentlig planlagt slik at eksplosjonen skulle skje når ammunisjonen var kommet fram til Ukraina.

Men et eller annet gikk feil, og dermed gikk lageret i luften i Tsjekkia, med den følge at to mennesker ble drept.

Inn i landet på falske pass

Tsjekkisk politi sier at de vet at Aleksandr Misjkin og Anatolij Tsjepig var i Tsjekkia i det tidsrommet eksplosjonen skjedde, og at de også er lokalisert i det området som ammunisjonslaget ligger.

De hadde reist inn i landet under falskt navn og med pass fra Tadsjikistan og Moldova

Derfor har politiet gått med en etterlysning av de to, for å kunne forhøre dem om deres rolle i det som skjedde.

Dette er selvfølgelig et spill fordi de to har gått under jorden i Russland, etter at britisk politi og Bellingcat blåste navnene deres i forbindelse med Sergej Skripal-saken.

Det som nå er kommet fram om de russiske GRU-agentenes mulige rolle i eksplosjonen i Vrbětice i 2014, er tsjekkisk politis versjon av saken. Den støttes fullt ut av blant annet britisk og amerikansk etterretning.

Russland: En provokasjon for å skade forholdet

Fra russisk side er det ingen kommentarer til selve faktagrunnlaget her, man er mer opptatt av at disse opplysningene kommer fram akkurat nå og de mulige motivene for dette.

Dette er krefter i tsjekkisk etterretning som ønsker å sabotere forholdet til Russland, skriver det russiske regjeringsorganet Rossijskaja Gazeta.

Og det er mange som lurer på hvorfor disse opplysningene blir offentliggjort nå. Om få dager reiser fungerende tsjekkisk utenriksminister Jan Hamacek etter planen til Moskva, blant annet for å diskutere mulig kjøp av den russiske Sputnik V-vaksinen mot covid-19.

Saken har vært svært omdiskutert i Tsjekkia. Mange mener det kan følge politisk press med på kjøpet hvis landet kjøper russiske vaksiner.

Men det vi vet er at russiske myndigheter og president Vladimir Putin personlig er opptatt av å hindre at Ukraina blir sterkt nok til at landet føler det kan integreres ytterligere i Europa, blant annet gjennom medlemskap i forsvarsalliansen Nato.

Frie hender i kampen mot Ukraina?

I kampen for dette er det tydelig at Putin har gitt sine hemmelige tjenester nærmest frie hender. Også selv om det kan gå galt, noe som tydeligvis skjedde både i forbindelse med eksplosjonen i Tsjekkia i 2014.

Tanken var neppe å skade forholdet til et av landene Russland har hatt et brukbart forhold til, også etter annekteringen av Krim i 2014.

Nå har likevel utenlandsetterretningen GRU klart å sette forholdet tilbake til der det var etter Sovjetunionens sammenbrudd. Da var minnene om den sovjetiske invasjonen i 1968 fortsatt var levende og gjorde at det var sterke anti-russiske holdninger i store deler av den tsjekkiske befolkningen.

Og siste kapittel om denne hemmelige krigen er neppe skrevet ennå.