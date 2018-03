Times: Dette er teoriene MI5 jobber etter

De to falt om i en park i den vesle byen Salisbury i England, der Skripal bor.

Rett før de hadde vært på en pizzarestaurant rett ved, og ifølge flere britiske medier kan det ha vært noe i drikken eller maten som gjorde at de kollapset og ble funnet bevisstløse søndag ettermiddag. Etter måltidet på pizzarestauranten hadde de et besøk på en lokal pub.

Pizzarestauranten Zizzi i Salisbury er sperret av etter at den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal (66) og datteren hans Julia (33) falt om i en park i nærheten søndag. De to hadde vært på restauranten. Foto: Steve Parsons / AP

Far og datter Skripal ligger fortsatt kritisk skadet på sykehus, der det blir tatt blod- og urinprøver.

En blodprøve vil avdekke forandringer i nyre og lever, som kan si noe om hva de har fått i seg. Det samme vil en urinprøve kunne gjøre.

Forsvaret har et eget laboratorium i Porton Down, som har spesialkompetanse innen kjemi, som også kan bli involvert i dette arbeidet, melder BBC.

Ifølge flere britiske medier viser foreløpige tester at det ikke dreier seg om et radioaktivt materiale. Da hadde de ikke blitt så akutt syke, ifølge eksperter.

Dermed kan det dreie seg om feks nervegass, eller også biologisk giftig materiale, men det er foreløpig spekulasjon.

Politiet har nå sperret av flere områder etter det som kan være et drapsforsøk.

Parken der den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal (66) og datteren hans Julia (33) falt om søndag blir undersøkt av politiet. Foto: Steve Parsons / AP

En næringspark og en park i Amesburyer nord for Salisbury er nå sperret av. I tillegg er en pizzarestaurant og en pub der de to drakk og spiste søndag ettermiddag, fortsatt sperret av mens politiet gjør sine undersøkelser.

Ti redningsfolk måtte få behandling på sykehus etter at de hadde vært i kontakt med Skripol søndag ettermiddag. To av dem var politfolk som klagde over kløe i øynene og at det var vanskelig å puste.

Russland kan stå bak

Britisk etterretning jobber utifra flere teorier, opplyser kilder i MI5 til The Times.

Ett av hovedsporene er at det kan dreie seg om et drapsforsøk som Russland står bak. Dette sporet ble også trukket fram av både britisk politi og flere eksperter i går. Kildene opplyser til The Times at en annen teori går ut på at noen ønsket å undergrave russiske interesser ved å ramme en gammel russisk spion. Etterforskningen utelukker heller ikke at det kan dreie seg om en personlig konflikt.

Sykehuset i Salisbury der Sergei Skripal (66) og datteren Julia (33) ligger kritisk skadet. Foto: Toby Melville / Reuters

Som dobbeltagent hadde Skripol angitt flere av sine russiske spionkolleger til Storbritannia. For dette ble han dømt for landsforræderi i Russland.

Utenriksminister Boris sa tirsdag at er aktuelt at det offisielle Storbritannia vil boikotte fotball VM i Russland til sommeren. På den måten gikk han langt i å antyde han at Russland er involvert. Det vil han bli utfordret på i Underhuset onsdag.

Den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko, som døde i London høsten 2006, hadde fått i seg store mengder av det radioaktive stoffet polonium. Han ble forgiftet etter å ha drukket te på et hotell i Mayfair i London.

Fordi det var radioaktivt,kunne britiske myndigheter spore det. De mente at det kunne føres tilbake til en russisk reaktor og at president Vladimir Putin var informert om operasjonen.

Dødsårsakene til Sergei Skripols kone og sønn skal også omfattes av etterforskningen. Den tidligere spionens sønn Aleksandr (44) døde av leversvikt i St. Petersburg. Konen hans, Liudmila ble kun 59 år gammel. Også hun døde av sykdom, kreft i magen.

Regjeringen kaller inn til «Cobra»-møte

Justisminister Amber Rudd holder onsdag et krisemøte der et utvalg sentrale regjeringsmedlemmer og andre blir brifet om situasjonen.

Myndighetene blir også bedt om å se nærmere på 14 dødsfall i Storbritannia som amerikansk etterretning mener kan være knyttet til Russland.

Utenriksminister Boris Johnson antydet at Russland står bak det som kan være en forgitning av tidligere dobbeltagent Sergei Skripol og hans datter søndag. Foto: Handout / AFP

Man vil også forsøke å få klarhet i hvorfor den tidligere dobbeltagenten ikke levde på skjult adresse i Storbritannia.

Utenriksminister Boris Johnson sa det var aktuelt at det offisielle Storbritannia, det vi si politikere og kongehus vil boikotte fotball-VM i Russland til sommeren, noe han vil bil utfordret på det i Underhuset onsdag.