Utpeker Salisbury-mistenkt som Spetsnaz-soldat

Den ene av de to mennene som britiske myndigheter mener kan ha vært involvert i forsøket på giftdrap i Salisbury, kan være en høyt dekorert russisk spesialsoldat. Mannen som kalte seg Ruslan Bosjirov er i følge en etterforskningsgruppe identisk med Anatolij Tsjepiga, offiser i de russiske spesialstyrkene Spetsnaz.

Både i Storbritannia og Russland har det lenge vært antydet at de to mennene som knyttes til forgiftningen av den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter Julia 4. mars, kom til London under falsk identitet.

Julia og Sergej Skripal ble forsøkt forgiftet med nervegassen Novitsjok 4. mars 2018 Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

De to reiste inn i Storbritannia under navnene Aleksander Petrov og Ruslan Bosjirov, og sa i et intervju med den russiske TV-kanalen RT at de hadde vært i Salisbury for å se på byens turistattraksjonen, blant annet katedralen.

Menn uten fortid

Begge gjorde et noe merkelig inntrykk under intrevjuet, som neppe var med på å styrke deres troverdighet, selv ikke blant russere.

Seinere har omfattende undersøkelser som er gjort av den uavhengige etterforskningsgruppen «Bellincat» og en annen gruppe for undersøkende journalistikk «The Insider», vist at de to hadde fått utsted pass i Moskva på et kontor som vanligvis er forbeholdt personer med tilknytning til de hemmelige russiske tjenestene.

Det har også vært umulig å spore dem tilbake til tiden før de fikk utstedt de nye passene.

Spesialsoldat fra Amur

Men nå mener Bellincat at Ruslan Bosjirov i virkeligheten heter Anatolij Vladimirovotsj Tsjepiga og er en 39 år gammel yrkessoldat og offiser tilknyttet de russiske spesialstyrkene Spetsnaz.

Til vesntre passfoto av Anatolij Tsjepiga fra 2003. I midten bilde av «Ruslan Bosjirov» i 2009. Til venstre bilde av «Bosjirov» da han ankom London i mars 2018 Foto: Fotomontasje: Bellincat

Han er født i grensebyen Nikolajevka ved Amurlevnen øst i Sibir, og ble 18 år gammel innrulert ved det anerkjente Rokossovskij-akademiet i Blagovesjtsjenk, der han ble uteksaminert med høyeste karakter i 2001.

Seinere har han tilhørt den 14. brigaden av Spetsnaz-styrker i det russiske forsvaret, og han skal tre ganger har tjenestegjort i den urolige Tsjetsjenia-republikken i Kaukasus

Dekorert for oppdrag i Ukraina?

I 2014 ble han dekorert av president Vladimir Putin med tittilen «Helt av Den russiske føderasjonen» for et fredsbevarende oppdrag, noe Bellincat mener kan tyde på at han deltok i operasjonen på de pro-russiske separatistenes side i Ukraina.

Putin har selv innrømmet at russiske soldater var aktive da russerne i februar og mars 2014 tok kontroll over den ukrainske Krim-halvøyen.

Minnetavle ved militærakademiet i Blagovesjtsjensk, med navnet til Anatolij Tsjepiga som det siste som er gravert inn Foto: Bellincat

Etter at Bellincat og Insider i går gikk ut med opplysningene om Ruslan Bosjirov virkelig heter Anatolij Tsjepiga, var russiske myndigheter raskt ute med å hevde at dette var et nytt forsøk på desinformasjon fra britiske myndigheters side.

Russiske myndigheter: Ikke bevis

«Det finnes ikke noe bevis ... det er et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra hva som virkelig skjedde i Salisbury,» skrev pressetalskvinnen i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, på sin Facebook-side.

Hun var til stede under FN-stormøtet i New York, og der hadde nettopp den britiske statsministeren Theresa May igjen rettet flengende kritikk mot Russland for å stå bak forsøket på å drepe Sergej og Julia Skripal.

Hva blir det neste?

Selv har Anatolij Tsjepiga alias Ruslan Bosjirov forholdt seg taus etter det ene TV-intervjuet han ga sammen med «Aleksander Petrov» 13. september.

En ekspert på russiske etterretning som Bellincat har vært i kontakt med mener det er høyst uvanlig at personer som tidligere er høyt dekorert, blir sendt på denne type oppdrag i utlandet.

Det er derfor mulig at de to som nå har vært i søkelyset i denne saken i virkeligheten bare har en observasjonsrolle i det som skjedde i Salisbury 4. mars, og at selve angrepet ble utført av andre.

Det betyr at siste ord i denne saken er neppe skrevet og sagt.