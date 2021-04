Tsjekkia utviser 18 russarar – viser til eksplosjon i 2014

Samtidig jaktar tsjekkisk politi på to menn med russiske pass som også vart brukt av dei mistenkte i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i England i 2018.

Dei to er etterlyste, mistenkt for å ha spelt ei rolle i eksplosjonen som kravde to menneskeliv i eit ammunisjonslager, opplyser eininga til politiet for organisert kriminalitet.

Statsminister Andrej Babis seier tsjekkisk etterretnings- og tryggingstenester har funne klare bevis for at agentar frå Russlands militære etterretningsteneste GRU var involvert i eksplosjonane i Vrbetice i 2014.

48 timars frist

Anlegget som gjekk i lufta i 2014, vart brukt av kommersielle forsvarsleverandørar. Hundrevis av personellminer var lagra der. Dei materielle skadane var omfattande.

Tsjekkia er nøydde til å reagere på funna, seier statsminister Babis laurdag kveld.

– 18 tilsette ved den russiske ambassaden må forlate republikken vår innan 48 timar, seier den tsjekkiske innanriksministeren Jan Hamacek, som også er fungerande utanriksminister.

Tsjekkisk etterretning har tydeleg identifisert dei 18 som russiske spionar, legg han til.

Russland kallar det «knep»

Babis seier at han fredag fekk informasjonen som skal knyte russisk etterretning til eksplosjonen. Kvifor etterforskinga har teke så lang tid, forklarer han ikkje.

I Russland seier talskvinna til utanriksdepartementet Maria Zakharova at Praha er vel vitande om kva som skjer etter «slike knep».

Den første eksplosjonen skjedde 16. oktober 2014 i eit lager i byen Vrbetice med 50 tonn ammunisjon, 110 kilometer aust for Praha.

3. desember same år gjekk 13 tonn ammunisjon i lufta på same stad.

Rydda i to år

I etterkant brukte fleire tusen soldatar to år på å uskadeleggjere udetonert materiell for å gjere området trygt.

Babis seier president Milos Zeman, som er kjent for sine prorussiske haldningar, «har uttrykt absolutt støtte til oss», skriv nyhendebyrået AP.

Salisbury

Utanriksministeren meiner Tsjekkia er i ein situasjon som liknar på han i Storbritannia etter forgiftinga av den tidlegare russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og dottera Julia i Salisbury i 2018.

Hamacek hadde planlagd eit besøk i Moskva måndag, men reisa no avlyst. Han har fått kraftig kritikk frå både Babis, andre regjeringsmedlemmar og opposisjonen for den planlagde turen.

I Moskva skulle han snakke om moglegheita for å få koronavaksinar frå Russland.

Vaksinetrøbbel

Babis si mindretalsregjering er under press på grunn av den haltande vaksinasjonsprosessen i Tsjekkia. Berre seks månader før valet avslørte nettavisa Seznam Zpravy at regjeringa har bestilt under halvparten av vaksinane dei har moglegheit til å skaffe gjennom EU.

Torsdag kasta Tsjekkias naboland Polen ut tre russiske diplomatar som blir skulda for å ha utført handlingar som har skadd landet.

Polen gav samtidig «full støtte til dei avgjerdene USA har teke når det gjeld politikken overfor Russland», heitte det frå utanriksdepartementet i Warszawa.

Russland har svart med å utvise tre polske diplomatar, melder Reuters.