Lederne i Russland og Ukraina er enige om én ting når det gjelder konflikten i Øst-Ukraina, nemlig at spenningen i området øker.

Begge sider melder om at det stadig oftere skytes over frontlinja. Den skiller de ukrainske regjeringssoldatene fra de russisk-støttede opprørerne.

Ukrainske myndigheter sier at 20 ukrainske militære har mistet livet hittil i år.

Flytter russiske militære styrker

Den ukrainske militære ledelsen frykter at Russland forbereder et militært angrep mot Ukraina. Bakgrunnen er at russerne flytter på sine militære styrker i grenseområdet mot Ukraina.

Det ukrainske utenriksdepartementet sier ifølge BBC at russerne bygger opp sine styrker langs grensa i nord og øst. Det samme skal skje på Krimhalvøya som Russland annekterte i 1014.

Fra russisk side blir det sagt at Russland ikke truer noen, og at ukrainerne kan ta det helt med ro. Det blir understreket at russerne har full rett til å flytte sine styrker på sitt eget territorium når de vil.

– Russland er ikke interessert i noen konflikt med Ukraina, spesielt ikke en militær, sier den russiske viseutenriksministeren Andrej Rudenko til nyhetsbyrået RIA Novosti.

RUSSISK-STØTTET: En av opprørssoldatene i Øst-Ukraina ser etter droner. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Men det skal holdes en russisk militær øvelse nær grensa til Ukraina der styrkene skal øve på å forsvare seg mot angrep fra droner.

Vestlige land lover støtte

USAs president Joe Biden lover å gi Ukraina «urokkelig støtte» overfor «russisk pågående aggresjon», skriver nyhetsbyrået AFP.

STØTTER UKRAINA: USAs president Joe Biden kjenner svært godt til konflikten i Ukraina fra sin tid som visepresident. Foto: Drew Angerer / AFP

Den britiske utenriksministeren Dominic Raab sier følgende:

– Vi er dypt bekymret over den russiske militære aktiviteten som truer Ukraina.

Det blir ikke sagt hva denne vestlige støtten konkret bestå av. Men russiske myndigheter tolker det som et løfte om militær bistand til Ukraina.

Den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov sier at Russland vil sette i verk mottiltak dersom vestlige soldater blir sendt til Ukraina.

VIL SVARE: President Putins talsmann Dmitrij Peskov advarer mot å sende Nato-soldater til Ukraina. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Det er ingen tvil om at et slikt scenario vil lede til økt spenning. Russland vil selvsagt ta ytterligere grep for å styrke sin sikkerhet, sier Peskov.

Presidentens talsmann sa heller ikke hvilke tiltak det kan være snakk om.

Den amerikanske forsvarsledelsen opplyser at de amerikansk styrkene i Europa har økt sin beredskap. Det skjer på grunn av den mer spente situasjonen i Øst-Ukraina.

Motstridende interesser

Ukrainske myndigheter sier at Russland nå har mer enn 2000 militære rådgivere og instruktører inne hos opprørerne i Øst-Ukraina.

Fra vestlig side blir det også sagt at russerne sender våpen, soldater og annen type hjelp til opprørerne.

VIL HA KONTROLL: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.h) besøkte nylig regjeringssoldater ved fronten i den østlige delen av landet. Foto: HANDOUT / AFP

Russiske myndigheter har også gitt pass til mange av innbyggerne i de omstridte områdene. Dermed kan de lettere krysse den russiske grensa.

Fra russisk side blir påstandene fra ukrainsk og vestlig side om militær hjelp til opprørerne fullstendig avvist. Det blir sagt at det kun gis politisk og humanitær støtte.

Det blir understreket at de russerne som eventuelt kjemper på opprørernes side, gjør det på frivillig basis.

Store tap

For russiske myndigheter er det viktig å vise at de fortsetter å støtte den hovedsakelig russiskspråklige befolkningen i Øst-Ukraina.

20 MISTET LIVET HITTIL I ÅR: Ukrainske soldater i skyttergraver ved fronten i øst. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Lederne i Moskva ser det også som en svært alvorlig militær trussel dersom Nato-styrker skulle bli plassert i Ukraina.

For ukrainske myndigheter er det svært viktig å få tilbake kontrollen over hele landets territorium. De ønsker på sikt å bli medlem av både EU og Nato. Men det blir vanskelig så lenge konflikten i Øst-Ukraina pågår.

VANSKELIG FOR SIVILBEFOLKNINGEN: Sivile i det opprørskontrollerte Øst-Ukraina får nødhjelp fra Røde Kors. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Vestlige land ønsker å vise sin støtte til Ukraina. Dette er det eneste av de tre slaviske landene der ledelsen i løpet av de siste år har blitt skiftet ut gjennom et demokratisk valg.

Mer enn 13.000 mennesker har mistet livet i konflikten i Øst-Ukraina siden 2014.