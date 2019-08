Kraftig økning av skogbranner i Amazonas

Det har vært over 72.000 skogbranner i Amazonas-regnskogen så langt i år, ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet Inpe.

Det er en økning på 83 prosent fra samme periode fra i fjor. Tallet for 2018 under ett var 39.759 branner.

– Tørkesesongen skaper gode forhold for både bruk og spredning av ild, men det å starte en brann blir gjort av mennesker, enten med vilje eller ved et uhell, skriver Inpe i rapporten, ifølge BBC.

På mandag var røyken fra skogbrannene i Amazonas så tykk at den mørkla Brasils største by, São Paulo. Dette til tross for at brannene er 270 mil unna, ifølge BBC.

Satellittbilder viser at den nordlige delstaten Roraima i Brasil er dekket av svart røyk. I nabodelstaten Amazonas har erklært krisetilstand.

Mørkla by

Norge mener at Brasil har brutt avtalen med Norge om støtte til tiltak mot avskoging, og torsdag gjorde klimaminister Ola Elvestuen det klart at Norge holder tilbake 300 millioner kroner.

Etter at president Jair Bolsonaro kom til makten ved årsskiftet har han blant annet lagt ned styret for Amazonas-fondet og den tekniske komiteen som gjør begninger for avskoging og dermed hvor store beløp Norge skal betale.

Bolsonaro svarte på Norges beslutning med å publisere en video av hvalfangst på Twitter.

– Norge, er ikke det landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen? Som utvinner olje der? De har ingenting å lære oss, skrev Bolsonaro i meldingen som forøvrig viser færøysk hvalfangst.

Amazonas har blitt utsatt for stor avskoging fra 1984 til 2018 Grafikk: Google Earth

Naturvernere mener Bolsonaro har skylden for den eksplosive veksten av skogbranner og at han oppmuntrer tømmerhoggere og bønder til å rydde land.

Bolsonaro fnyser av de siste tallene fra Inpe og mener det er normalt med skogbranner på denne tiden av året.

– De pleide å kalle meg «Kaptein Motorsag». Nå er jeg «Keiser Nero» som setter fyr på Amazonas. Men dette er tørkesesongen, sier presidenten til nyhetsbyrået Reuters.

Én fotballbane i minuttet

Inpe avviser at tørkesesongen alene er årsak til økningen av branner.

– Det er ingenting unormalt med klimaet i år og nedbøren over Amazonas har bare vært litt under gjennomsnittet, sier Inpe-forsker Alberto Setzer til Reuters.

Amazonas er fortsatt verdens største regnskog og et viktig CO 2 -lager som er med på å bremse den globale oppvarmingen.

I tillegg bor det en million urfolk i skogen, og den er hjem for om lag ti prosent av verdens planter og dyr.

Etter flere år med kraftig nedgang i avskogingen i Brasil, har avskogingen de siste årene begynt å øke igjen.

Hvert minutt forsvinner en fotballbane med regnskog, viser satellittbilder fra det brasilianske romforskningsinstituttet Inpe.