Korona-alarm i Italia: Norske studenter reiser fra rammede områder

Studentene forlater byen for sikkerhets skyld. Skolene er stengt, og de har ikke annet å gjøre.

Alle har med seg pass i tilfelle de må reise hjem til Norge.

– Vi så at Lombardia-regionen var merket rød på kartet. Da bestemte vi oss for å reise til en hvit region hvor koronaviruset ennå ikke er kommet, sier Liza Marchenko.

– Vi har heller ikke så mye å finne på her i Milano, legger hun til.

PAKKER BILEN: De tre studentene reiser sørover i Italia på grunn av koronaviruset. Foto: Roger Sevrin Bruland/NRK

Italia hardest rammet

I Italia har flere enn 300 personer testet positivt for det nye koronaviruset og ti personer er bekreftet omkommet, ifølge nyhetsbyrået AP.

De fleste tilfellene er registrert i Lombardia-regionen, hvor storbyen Milano er hovedstad.

Italia er dermed det landet i Europa som har flest smittetilfeller.

Flere byer nord i landet er satt i karantene og politiet har satt opp veisperringer for å hindre ytterligere spredning av viruset. 50 000 personer lever nå med strenge begrensninger på hvor de kan gå og hva de kan gjøre.

En rekke arrangementer i Italia er avlyst eller utsatt.

KARANTENE: Militære offiserer utenfor Duomo-katedralen som er stengt på grunn av virusutbruddet. Milano, 24. februar. Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Lite informasjon

– Akkurat nå vet vi ikke helt når vi begynner på skolen igjen. Vi har fått så lite informasjon, sier Sofie Ramstad.

– Er du redd for å få koronaviruset?

– Personlig er jeg ikke det. Jeg har lest at det er mest alvorlig for eldre og de som er alvorlig syke. Men jeg er jo selvfølgelig redd for måten viruset sprer seg på, sier Ramstad.

Jenny Plym Askim kom til Milano på søndag.

– Jeg har aldri vært i en slik situasjon før. Vi har snakket litt om hvordan det kan bli å komme hjem til Norge og bli stemplet som «korona-jenta», sier Askim.

NYE SMITTEDE: Italia er det landet i Europa med flest smittetilfeller. Foto: Roger Sevrin Bruland/NRK

– Dere er ikke redde for å ende opp i karantene?

– Vi kommer ikke til å stoppe for fylle bensin i de byene, men vil heller komme oss fort videre sydover, sier hun.

Trioen har unngått å ta offentlig transport i Milano.

– Det er en generell usikkerhet her og folk spekulerer i hvordan det vil utvikle seg, sier Marchenko.

Tirsdag ble de første tilfellene registrert i regionene Toscana, Syd-Tirol og Sicilia.

Virusutbruddet startet i Codogna, sørøst for Milano, og har siden spredt seg til andre deler av landet.

BRUKER MUNNBIND: En gateselger tilbyr ansiktsmasker utenfor sentralbanestasjonen i Milano, 24. februar. Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Tallet på smittede øker

Tallet på mennesker som er smittet av det nye koronaviruset covid-19 har passert 80.000, ifølge en internasjonal oversikt.

Minst 2700 personer er bekreftet omkommet på verdensbasis – de fleste av dem i Fastlands-Kina.

Det nye koronaviruset 2019-nCoV Foto: CDC

Flere europeiske land har satt i gang tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Mandag sa Verdens helseorganisasjon (WHO) at det ennå er for tidlig å si at det dreier seg om en pandemi, men at verden må forberede seg på at det kan bli det.