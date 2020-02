Koronasmitte i nye europeiske land

Den kroatiske statsministeren Andrej Plenkovic sier den smittede er en ung mann som er blitt satt i karantene.

– Han har en mild form av sykdommen og er i god form, sier han.

I Østerrike er to personer smittet av viruset. De to er italienske statsborgere som kjørte til sykehuset i Innsbruck da de begynte å kjenne seg syke, skriver avisen Kurier. Nå undersøker myndighetene om andre som har vært i kontakt med de to, er smittet.

To 24-åringer er lagt inn på Universitetssykehuset i Innsbruck med koronasmitte. Foto: Johann Groder / AFP

Også i Ticino, den italienske delen av Sveits, er et tilfelle registrert. Den smittede er en 70 år gammel mann, opplyser helsemyndighetene i landet. Helseminister Alain Berset sier sveitserne vil styrke tiltakene mot smitte, spesielt i regionen der den smittede oppholder seg.

Smitten er også kommet til det spanske fastlandet. En kvinne bosatt i Barcelona er innlagt på sykehus i den katalanske byen. Fra før er det registrert tilfeller på de spanske øyene Mallorca og Tenerife.

Les også: 1000 hotellgjester i karantene på Tenerife

Italia er det landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt på covid-19-viruset. Der er minst 280 er smittet, sju er døde av viruset, melder Reuters.

Helseministre møtes

Tirsdag møtes helseministre fra Italia, Sveits, Østerrike, Frankrike, Kroatia og Slovenia i Roma. Sammen med folk fra Verdens helseorganisasjon skal de diskutere situasjonen og forsøke å komme fram til hvordan de skal håndtere smittefaren.

Den franske helsministeren Olivier Véran har tatt til orde for å øke medisinlagrene i Europa og for å sørge for at mer medisin blir produsert i Europa.

Les også: Europeiske helseministre advarer om faren for medisinmangel

Også Kuwait, Bahrain, Oman, Afghanistan og Irak har rapportert om smittede. Alle er personer som har vært på reise til Iran der 16 mennesker har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset.