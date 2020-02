Iransk visehelseminister smittet av coronaviruset

– Virustesten for Iraj Harirchi, visehelseministeren som har vært i frontlinjen i kampen mot koronaviruset, var positiv, opplyser helseministerens medierådgiver Alireza Vahabzadeh i en Twitter-melding.

Harirchi hostet og så ut til å svette under en pressekonferanse mandag med regjeringens talsmann Ali Rabiei.

Smittefrykten brer seg i Midtøsten etter at 15 mennesker offisielt er døde i Iran som følge av smitten. Tallet på smittede har steget til 95.

Iranske myndigheter er blitt beskyldt for å forsøke å dysse ned omfanget av virusutbruddet i landet, og mandag gikk et medlem av nasjonalforsamlingen ut og sa at det hadde vært 50 dødsfall bare i byen Qom. Dette avvises imidlertid av myndighetene i Teheran.

34 nye virustilfeller i Iran

De tre nyeste dødsfallene i Iran ble registrert tirsdag morgen. To av dem rammet eldre kvinner i provinsen Alborz i nord, mens den tredje som døde var en pasient i Markazi sentralt i landet, ifølge nyhetsbyrået IRNA.

Tirsdag formiddag økte tallet på smittede i Iran med 34 fra dagen før.

Flere andre land i regionen har registrert nye tilfeller av smitte og setter det i forbindelse med reiser i Iran.

Sprer seg i Midtøsten

I Irak er fire medlemmer av samme familie registrert smittet. Disse hadde vært i Iran. Det første, en iransk statsborger sør i Irak, ble registret mandag. Tallet på personer som har testet positivt på covid-19-viruset i Irak er dermed fem.

Folk går med ansiktsmasker i Kabul i Irak for å beskytte seg mot coronaviruset som nå har kommet til landet via Iran. Foto: Wakil Kohsar / AFP

I Bahrain er det nå registrert åtte tilfeller, det samme gjelder for Kuwait. Også disse settes i forbindelse med reiser til Iran.

Flere land har stengt grensene eller innført reiserestriksjoner mot Iran for å begrense spredning av viruset. De forente arabiske emirater innførte full stans i alle flygninger til Iran tirsdag morgen.