Spansk avis: 1000 hotellgjester i karantene på Tenerife

En italiensk lege som har bodd på hotellet er bekreftet smittet av det nye koronaviruset og innlagt på sykehus, skriver avisen El Español.

Hotellet ligger i Costa Adeje, sørvest på øya.

Den smittede mannen kommer fra Lombardia-regionen i Italia, og oppsøkte selv lege på grunn av feber og andre symptomer.

Han skal ha bodd på hotellet i minst en uke.

Reisebyrået Tui bekrefter at politiet har sperret av hotellet, og at det nå er i karantene for å hindre smittespredning.

– Det vi kan bekrefte nå er at det er åtte nordiske gjester på hotellet som kommer fra Finnland, Sverige og Danmark. Ingen av dem er norske, sier pressekontakt Kevin Brevik til NRK.

Tui opplyste først at det var 15 nordiske gjester på hotellet, men det riktige tallet er åtte.

Ifølge Brevik jobber Tui nå med å få kontakt med alle sine nordiske gjester. Guidene til Tui er i kontakt med politiet, og jobber med å komme i kontakt både med hotelledelsen og gjestene for å danne seg et bilde av situasjonen.

Sju døde i Italia

Italia er det hardest rammede landet i Europa. Mandag kveld ble det sjuende dødsfallet bekreftet i Italia, og antall smittede er oppe i 229.

De aller fleste smittede befinner seg i Lombardia-regionen nord i landet.

Kampen mellom Inter og Sampdoria på San Siro ble avlyst på grunn av virusutbruddet. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

I regionhovedstaden Milano er flere skoler, offentlige kontorer og restauranter stengt. Det samme gjelder operahuset La Scala og den berømte Duomo-katedralen.

En rekke fotballkamper er også avlyst.

Reisende som ankommer Malpensa-flyplassen sjekkes med termometer i øret med en gang de kommer av flyet.

Rundt 50.000 mennesker 11 landsbyer og småbyer er satt i karantene, og det er satt opp veisperringer som bevoktes av politiet. Isolasjonen med inn- og utreiseforbud vil vare i to uker.

Det er også påvist smittetilfeller i naboregionen Veneto og i Torino i Piemonte-regionen.

I Venezia er det tradisjonsrike karnevalet avlyst.

Den store karnevaldagen i Venezia er avlyst. Foto: Ohad Zwigenberg / Reuters

Vurderer screening på flyplasser

Situasjonen i Italia og andre land med smittetilfeller følges tett, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap hos Folkehelseinstituttet, Line Vold.

– Utviklingen med smitte i stadig flere land utenfor Kina er bekymringsfull, men ikke uventet. Det viser at det kan foreligge smitte en stund før det blir oppdaget, fordi de fleste ikke blir alvorlig syke, men får mildere symptomer, sier Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

FHI er forberedt på at viruset kan komme til Norge, og gjør fortløpende vurderinger.

– Screening på flyplasser er et av tiltakene som er vurdert. Såkalt entry-screeening som i Italia er ikke et veldig effektivt tiltak i forhold til ressursene man bruker på det. Det som vurderes som et mer effektivt tiltak er exit-screening, altså at man undersøker de som reiser ut av utbruddsområder.

Vold understreker at det fortsatt er mye usikkerhet rundt viruset, og at det først og fremst er eldre og mennesker med andre sykdommer som blir alvorlig syke.

– Det aller viktigste er å identifisere de som er syke og smitteførende, og isolere dem. Vi må også identifisere nærkontakter til de som er smittet. Det er et arbeid vi har lagt til rette for, og som starter når vi får tilfeller i Norge.