Klart for nytt toppmøte: Trump skal møte Kim i slutten av februar

Møtet mellom de to skal skje 27. og 28. februar, men Trump sa ikke noe om i hvilken by det skal finne sted.

I talen roste Trump sin egen innsats for å bedre forholdet til Nord-Korea.

– Hvis jeg ikke var blitt valgt til president i USA, ville vi nå, etter min mening, vært i en større krig med Nord-Korea, sa Trump.

Presidenten sa at det gjensto mye å gjøre i forholdet til Nord-Korea, men at forholdet mellom de to hadde bedret seg kraftig.

– Gislene våre har kommet hjem, atomprøvesprengningene har stoppet og det har ikke vært en rakettest på 15 måneder, sa Trump.

Spesialutsending reiser onsdag

USAs spesialutsending til Nord-Korea, Stephen Biegun, reiser onsdag til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang for å forberede toppmøtet.

Målet for de forberedende samtalene er, ifølge Biegun, å forberede konkrete avtaler som de to lederne kan bli enige om på toppmøtet.

I forrige uke sa Biegun at selv om ikke USA vil heve alle sanksjonene mot Nord-Korea om ikke landet kvitter seg med atomvåpnene, er USA klar til å ta de første skrittene for å hjelpe Nord-Koreas økonomiske utvikling.

En mulig avtale mellom de to landene kan være at Korea gir USA en fullstendig oversikt over sitt våpenarsenal.

I bytte skal president Trump være villig til å opprette diplomatiske forbindelser.

Møttes i Singapore

Møtet i Vietnam blir det andre toppmøtet mellom Trump og Kim.

De to møttes for første gang i Singapore i juni i fjor, i et historisk første møte mellom de to landenes ledere.

Under toppmøtet roste Trump sin nordkoreanske motpart og kalte ham blant annet veldig smart», «svært dyktig» og «svært verdig».

Kritisk FN-rapport

Til tross for at president Trump sier at forholdet til Nord-Korea er kraftig bedret, kritiserte en fersk FN-rapport landet for en rekke forhold.

Ifølge Reuters har den 317 sider lange rapporten har blitt sendt til de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Forfatterne bak rapporten mener at de har bevis for at Nord-Korea konsekvent sprer produksjonen og oppbevaringen av atomvåpen.

– Landet fortsetter å utfordre Sikkerhetsrådets sanksjoner gjennom en kraftig økning i ulovlige overføringer av petroleumsprodukter og kull fra skip til skip, står det i FN-rapporten.