Kollaps for Trump og Kim, men ikkje krise

Det meste låg på bordet under toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un:

Atomnedrustning

Sanksjonssletter

Fredsslutning

Diplomatisk tilnærming

Diplomatisk risikosport

Men då det blei eit slags spørsmål om alt eller ingenting, blei det ingenting. Slik er det med denne typen diplomatisk risikosport.

For Kim kravde full avvikling av alle sanksjonar mot landet, fortalde Trump etter møtet. Og det kunne han ikkje gå med på.

PÅ VEG HEIM: President Trump reiste heim til USA utan nokon avtale. Foto: Evan Vucci / AP

Kim var villig til å gå med på nedbygging av delar av sitt atomvåpenprogram. Blant anna skal Kim ha gått med på å stenge ned atomvåpenanlegget Yongbyon.

Dette er sjølve hjertet i Kims atomvåpenprogram, der materialet til alle Nord-Koreas seks atomprøvesprengingar mellom 2006 og 2017 er produsert.

Hemmelege anlegg

Men Kim gjekk altså ikkje langt nok til at Trump var villige til å lette alle sanksjonar. Mellom anna meiner USA at Nord-Korea har hemmelege anlegg for tilriking av uran, ifølge Trump på pressekonferansen.

Kva som blei sagt om dei 30 til 60 atomstridshovuda som Nord-Korea allereie skal ha, veit vi dessutan ikkje. Heller ikkje kva som blei sagt om rakettprogrammet.

Store forhåpningar

Det var knytta store forhåpningar til toppmøtet.

På førehand var det spekulert både i konkrete steg mot nedrusting og sanksjonslette og meir symbolsk viktige handlingar. New York Times har omtalt stasjonering av offisielle representantar i kvarandres hovudstadar og ein slags endeleg fredsavtale mellom landa.

USA og Nord-Korea er framleis teknisk sett i krig, sidan Koreakrigen berre blei avslutta med ei våpenkvile i 1953, men aldri nokon formell fredsavtale.

Både Nord- og Sør-Korea ivrar for ein fredsavtale no. Sør-Koreas president Moon Jae-in er skuffa i dag, han håpa på ein avtale som i det minste ville muleggjort felles prosjekt mellom Nord og Sør.

Men i staden for ein avgrensa avtale no, enda altså toppmøtet i status quo, med alle sanksjonar intakt. Dei skal ha vore så nære ein avtale at utkast låg på bordet i forhandlingsrommet, klare for underteikning.

ALVORLEGE MENN: Dei klarte ikkje å bli samde. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Ingen deal er betre enn ein dårleg deal, seier Trump.

Ikkje krise

Men sjølv om toppmøtet i Vietnam enda i ingenting, er det ikkje krise. Prosessen går vidare.

Kim skal ha gått med på ikkje å drive prøvesprenging av atomvåpen eller testing av rakettar også i fortsettinga. Noko Trump har halde fram som ein stor siger. Og tonen mellom dei to skal framleis vere god.

Venteleg er det også nådd ei meir realistisk forståing av kva som må til.

For at ein faktisk skal få til ein omfattande avtale om nedrusting på Koreahalvøya.