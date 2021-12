Kjøper falske koronapass for å slippe vaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleieren i Sør-Carolina som har solgt falske vaksinasjonskort risikerer 15 års fengsel, skriver CNN. I tillegg er strafferammen for å lyve overfor politiet fem år.

53-åringen fylte ut vaksinasjonskort til amerikanere som hun visste ikke hadde tatt koronavaksine.

En sykepleier er attestert i Sør Carolina i USA for salg av falske vaksinasjonssertifikat. Bildet er fra USA 4. november og har ikke direkte med sykepleieren å gjøre. Foto: Gerry Broome / AP

– Tiltalen taler for seg selv, å lage falske vaksinasjonskort for folk som ikke er vaksinert truer helsen til innbyggerne i Sør-Carolina, sier påtaleansvarlig George DeHart.

Lignende eksempler kommer fra flere land, skriver The Guardian. En reporter i avisen skal selv ha blitt tilbudt et falsk vaksinekort for 350 amerikanske dollar.

En som kaller seg «Admin 24/24» i Australia hevder overfor The Guardian at han kan skaffe falske vaksinekort «for alle land». Prisen er 149 dollar.

The Guardian har også kontakt med en i Kamerun i Vest-Afrika som selger falske koronapass. Han hevder å ha skaffet falske vaksinasjonskort for 250 personer. Prisen er 170 dollar og han lever å kunne levere koronapasset innen 48 timer.

«Leger gir falske QR-koder»

Verdens helseorganisasjon og helsemyndigheter i mange land krever koronapass med QR-kode. Det skal være mer sikkert og vanskeligere å forfalske.

Også falske koronapass med QR-kode er i omløp. Bildet er fra dagen da Frankrike innførte koronapass 12. juli. Foto: JOEL SAGET / AFP

Men The Guardian nevner eksempler på falske vaksinasjonskort med QR-kode laget av helsepersonell. Avisen hadde kontakt med en som kaller seg «Stella Bright». Vedkommende hevder å samarbeide med flere leger.

– De jobber i det offentlige helsevesen men vil redde verden, sier «Stella Bright».

– I en utfordrende situasjon som nå, trenger vi helter der ute som kan beskytte menneskeheten siden våre myndigheter hare sviktet oss alle, sier «Stella Bright» til The Guardian.

Vaksineplikt skremmer

Bakteppet er at uvaksinerte opplever hverdagen mer og mer vanskelig på grunn av påbud som rammer dem.

I Østerrike har regjeringen vedtatt vaksineplikt for alle fra 1. februar. I Tyskland skal Bundestag stemme over forslaget om vaksineplikt rett over nyttår.

I Hellas får borgere fra 60 år og oppover bot på 100 euro i måneden dersom de nekter å vaksinere seg. I Hellas er det en halv million grekere over 60 år som ikke vil vaksinere seg.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier at de også vurderer vaksineplikt etter voldsom smittespreding på grunn av omikron den siste tiden

Livet for de som ikke vil ta koronavaksine er også blitt vanskeligere i land som ikke vurderer vaksineplikt med det første.

Flere land innfører krav om koronapass ved inngang til utesteder, konserter, idrettsarrangement, kjøpesentre, kirker blant annet.

I land som Tyskland, Frankrike og Østerrike har motstandere av vaksineplikt gjennomført en rekke demonstrasjoner denne høsten.

I Melbourne i Australia deltar flere tusen mennesker i en demonstrasjon mot strengere smitteverntiltak og mot ideen om vaksineplikt i landet.

Lørdag pågår det store demonstrasjoner i Melbourne i Australia mot strengere smitteverntiltak og diskusjonen om mulig vaksineplikt. Foto: WILLIAM WEST / AFP

I USA frykter mange å miste jobbene sine dersom de ikke vaksinerer seg.

Utspekulerte metoder

Det er ikke bare ved kjøp av falske koronapass eller falske negative tester nennesker som ikke vil ta vaksinen, forsøker å lure systemet.

Noen tar fantasifulle metoder i bruk.

Fredag ble det kjent at en italiensk mann som ønsket vaksinesertifikat uten å ta koronavaksinen, prøvde å lure helsepersonellet til å sette vaksinen i en falsk arm.

Mannen presenterte det som så ut som en ekte arm, med realistisk hudfarge. Men helsepersonellet lot seg ikke lure av silikonarmen.

– Mannens handling er uakseptabel, sett i lys av innsatsen som hele samfunnet har gjort siden pandemiens start med å redde liv, og ivareta sosiale og økonomiske kostnader.

Det sier Albert Cirio som er leder for regionregjeringen i Piemonte. Mannen i 50-årene ble anmeldt til politiet etter hendelsen.

EU-sjef om vaksineplikt

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tidligere i uka at det er på tide å diskutere vaksineplikt for europeiske borgere.

– Jeg mener det er forståelig og riktig å ta denne diskusjonen nå, sier presidenten i EU-kommisjonen.

For mange lands myndigheter sitter det svært langt inne å tvinge egne borgere til å ta vaksine. Få land er villige til å gå så langt.

Nå som land i Europa er på full fart inn i en ny smittebølge, tolkes EU-presidents utsagn som at flere land er tjent med vaksineplikt.

Demonstranter i Australia mener nye tiltak er diskriminerende. Lørdag pågår det en stor demonstrasjon i Melbourne. Foto: WILLIAM WEST / AFP