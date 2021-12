Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I flere europeiske land er det ikke lenger mulig å spore hvor smitten omikron-varianten kommer fra. I denne artikkelen kan du lese om:

Nederland var det første landet i Europa hvor omikron-varianten ble bekreftet. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

Nederland var det første landet i Europa hvor omikron-varianten ble bekreftet. Sist uke testet 62 passasjerer som ankom Schiphol fra Sør-Afrika positivt på koronatesten. 14 av disse hadde den nye omikron-varianten. De fleste av de smittede var fullvaksinerte.

– En kombinasjon av testplikt før avreise ... og ny testing fem dager etter ankomst, når vi vet hva som har skjedd så langt kan vi gjøre flyreiser tryggere. Det sa Jaap van Dissel sa avdelingsleder ved Nederlands Nasjonale Institutt for Folkehelse og Miljø til landets nasjonalforsamling.

Situasjonen på landets sykehus er kritisk, det mangler intensivplasser og operasjoner blir utsatt. Antallet smittede har skutt i været, dødstallene er også stigende.

Nederland har innført en lockdown av en rekke tjenester mellom klokken 17 og klokken 5. Klesbutikker, barer, kinoer og restauranter får bare holde åpent fra 5 om morgen til arbeidsdagens slutt klokken 17.

Skal du trene enten innendørs eller utendørs, må det gjøres før klokken 17, mens matbutikker og apoteker får lov å holde åpent til klokken 20.

Etter at regjeringen gjorde nedstengningen kjent gikk tusenvis av nederlendere ut i gatene for å protestere.

Etter at regjeringen gjorde nedstengningen kjent gikk tusenvis av nederlendere ut i gatene for å protestere. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

Sverige sliter med testkapasitet

– Vi har god kapasitet til å analysere koronaprøver når de kommer til laboratoriet, men det er en del logistikkproblemer med å kjøre hjem tester. Derimot kan man gå på apoteket og hente ut tester, dersom man ikke har symptomer, eller be noen andre gjøre det for deg, sier smittevernlegen Maria Rotzén Östlund til P4 Stockholm.

Myndighetene jobber for å løse problemet, slik at man kan få hjemmetester levert igjen så fort som mulig. Vanlig drive-in-testing er også åpent som vanlig.

Sverige har for øyeblikket færre innlagte med covid-19 enn Norge, selv om det er flere smittede.

– Få en vaksine, få en boosterdose, det er slik vi kan komme oss ut av denne krisen, er løsningen til påtroppende forbundskansler Olaf Scholz. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

1 prosent av Tyslands befolkning er smittet av korona for øyeblikket. Tyskland har en av de laveste vaksinasjonsgradene i Vest-Europa, i underkant av 69 prosent av tyskerne er vaksinert. Nå innføres det en rekke begrensninger for de uvaksinerte.

– Få en vaksine, få en boosterdose, det er slik vi kan komme oss ut av denne krisen, er løsningen til påtroppende forbundskansler Olaf Scholz.

Her er noen av de nye tyske tiltakene

Uvaksinerte familier får ikke delta på private sammenkomster med andre.

På tyske skoler innføres det munnbindplikt

Butikker, restauranter og kinoer er bare åpne for vaksinerte eller folk som har gjennomgått sykdommen.

Bundestag skal over nyttår stemme over en generell vaksineplikt.

Antallet smittede med omikron-varianten er stigende, men Merkel sier at de har situasjonen under kontroll

– Situasjonen er alvorlig. Antallet smittede har stabilisert seg, men på et altfor høyt nivå, sa den avtroppende forbundskansleren.

Det britiske Reguleringsbyrået for Medisiner og Helseprodukter (MHRA) godkjente i går en medisin som skal mildne symptomer ved alle typer koronavirusvarianter.

Antistoffbehandlingen sotrovimab «blir ansett som effektiv i å redusere risikoen for sykehusinnleggelse og død hos mennesker med milde symptomer på covid-19 smitte. (det gjelder mennesker) som er i risikogruppen for å utvikle en alvorlig sykdom» skriver MHRA.

Den britiske regjeringen har bestilt rundt 100 000 doser av dette legemiddelet som heter Xevudy (sotrovimab).

Antallet smittede i Storbritannia er økende, men en ny rapport viser at økningen ikke er knyttet til omikron.

President Biden kom i går med flere tiltak for å begrense spredningen av omikron. Fra om med neste uke må alle innreisene til USA teste seg innen et døgn før avreise. Biden sa i går at landet ikke skal stenge ned i denne omgang.

– Vi skal slåss med denne variantene med vitenskap og hurtighet og ikke med forvirring og kaos, sa Biden i går.

I en tale til Nasjonal Helseinstitutt ramset han opp fem tiltak:

Øke settingen av boosterdoser.

Opprette vaksinesenter hvor hele familie kan vaksinere seg samtidig. Barn fra fem år og oppover skal vaksinere seg i stedet for å havne i karantene.

Gratis hjemmetester.

Ansette mer helsepersonell på sykehus og helsesenter.

Øke vaksinasjonsgraden i verden. Punkt 5 på Bidens plan for å hindre spredning av omikron-varianten er en økt spredninga av vaksiner til hele verden. Foto: Denis Farrell / AP

Etter at omikron-varianten har spredd seg i Sør-Afrika har det vært en økning i koronainnleggelser blant barn.

– Vi har sett en ganske kraftig økning i alle aldersgrupper, spesielt barn under fem år, sier lege Wassila Jassat ved landets folkehelseinstitutt NICD.

Det pekes på flere årsaker til dette, blant annet at sørafrikanske barn under 12 år ennå ikke er vaksinert. Verken barna eller deres foreldre som har testet positivt, er vaksinert, sier Jassat.

Foreløpige rapporter i landet peker på at de aller fleste som smittes av den nye varianten, kun får milde symptomer. Den synes imidlertid å være langt mer smittsom enn de foregående variantene, og smittetallet i Sør-Afrika har femdoblet seg på én uke.

.

– Vi har sett en ganske kraftig økning i alle aldersgrupper, spesielt barn under fem år, sier lege Wassila Jassat ved landets folkehelseinstitutt. Foto: Shiraaz Mohamed / AP

Les mer om EUs koronastrategi her.