Sør-Afrika vurderer obligatorisk koronavaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det så bra ut starten av november i Sør-Afrika. Landet kunne da vise til at de hadde det laveste smittetrykket siden pandemien startet. Det virket som koronaviruset var under kontroll.

Så eksploderte smittetallene og sykehusinnleggelsene.

Det har påvirket noen, men ikke mange nok til å vaksinere seg.

Mercia Patterson sitter på en svart plaststol og venter. Hun skal få sin andre dose av Pfizer-vaksinen. Ved siden av henne på Lentegeur vaksinesenter står tomme stoler på rekke og rad. Det er mange i den fattige bydelen Mitchells Plain et par mil utenfor Cape Town som ikke vil ta vaksinen.

– I begynnelsen ville ikke jeg heller ta vaksinen. Jeg leste mye negativt om den i sosiale medier og på nettet, forteller Patterson til NRK.

Mercia Patterson har bestemt seg for å få sin andre dose vaksine mot korona. Foto: Trygve Heide / NRK

Hun blir ropt opp av en sykepleier som ber henne rense hendene med antibak. Patterson går inn døra for å registrere seg i skranken. Hun jobber selv som helsearbeider og fant etter hvert ut at hun måtte beskytte seg bedre mot viruset.

–På jobb ble jeg følelsesmessig påvirket av å se så mange mennesker som døde. Jeg er ikke redd for å dø. Men fordi jeg er helsearbeider må jeg være forsiktig. Derfor bestemte jeg meg for å ta vaksinen. Og med den nye varianten av viruset føler jeg at det er bra å få satt andre dose.

Obligatorisk vaksinering

Smitten har tidoblet seg i landet siden månedsskiftet, til 1.200 nye smittetilfeller onsdag 24. november fra 106 tidligere i november.

Sykehusinnleggelsene i Sør-Afrika har ifølge The Wall Street Journal økt med nesten 400 prosent.

Torsdag 26. november opplyste den sørafrikanske virologen Tulio de Oliveira på en hastig sammenkalt pressekonferanse at de hadde oppdaget en ny koronavariant.

Sør-Afrikas helseminister Joe Phaahla var raskt ute med å si at omokron-varianten gir grunn til alvorlig bekymring fordi den står bak en eksepsjonell økning i antallet nye smittetilfeller.

Så kom landets president på banen:

–Det er for mange som uttrykker tvil og motstand mot vaksine. Vaksinering er den desidert beste måten å beskytte seg selv og de rundt en mot omicon varianten, og redusere virkningen av den fjerde bølgen. Det sa en alvorlig Cyril Ramaphosa i en fjernsynstale på søndag.

Presidenten er ikke i tvil om hvilket tiltak som nå må til for å stoppe smitteøkningen.

– Regjeringen har sett ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å innføre obligatorisk vaksinering for bestemte steder og aktiviteter.

Med en kraftige smitteøkningen i Sør-Afrika den siste tiden fortsetter testingen over hele landet. Her fra Johannesburg. Foto: Jerome Delay / AP

Vaksineskepsis

Foreløpig har det ikke vært flere som vil ta vaksinen i townshipen Mitchells Plain siden Omikron-varianten ble påvist.

– Vi har ikke hatt en økning av personer som vil ta vaksinen siden nyheten ble kjent. Derimot er mange skeptiske til vaksinen, selv om myndighetene sier at den er den beste beskyttelsen mot viruset, forteller Paulina Baraza til NRK,

Hun er operasjonsleder på Lentegeur vaksinesenter. Baraza går mellom de hvite forhengene som er satt opp langs veggen i en stor hall. Hun sjekker at alt går som det skal. Her setter sykepleierne enten Pfizer eller Johnson & Johnson-vaksinen.

Utenfor forhengene sitter de få som allerede er vaksinert. De må vente et kvarter etter å ha blitt vaksinert i tilfelle de får reaksjoner.

– I sommer kom det rundt tusen personer daglig hit for å la seg vaksinere. Nå er det bare rundt 200 om dagen, sier Baraza.

Baraza forteller at årsaken til nedgangen er at mange er skeptiske til vaksinen.

– Det er mange som tror de kommer til å dø av å bli vaksinert. Barn fraråder foreldrene sine fra å la seg vaksinere i frykt for at de skal bli syke. Vi jobber med å endre holdningene til vaksinen og spre korrekt informasjon, sier Baraza.

At sørafrikanske myndigheter nå vurderer å gjøre vaksinering obligatorisk mener Operasjonsleder Paulina Baraza er en god ide.

– Sør-Afrikas økonomi har blitt rammet hardt og at mange har mistet jobben. Jeg synes myndighetene burde innføre et påbud om å vaksinere seg, slik at vi får denne pandemien mer under kontroll.

Hun er glad for at Mercia Patterson også har tatt med seg sin sønn denne gangen til vaksinesenteret. Men hadde gjerne sett at flere nå innså at det haster.

Mercia Patterson blir ropt opp av en sykepleier og går inn bak et av de hvite forhengene.

– Hvordan føler du deg?, spør sykepleieren.

– Jeg føler meg bra, sier Patterson mens hun drar opp skjorteermet.

Sykepleieren tar en sprøyte opp av en hvit oppbevaringsboks med innskriften «Pfizer» i svart tusj på utsiden. Hun stikker den i armen til Mercia. Nå er hun fullvaksinert. Slik som bare 24 prosent av befolkningen i Sør-Afrika er.

Men obligatorisk vaksine syntes hun ikke noe om.

–Nelson Mandela gav oss rett til å leve og han en mening om alt, det kan ingen ta fra oss sier Mercia Patterson til NRK.