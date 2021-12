Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For mange lands myndigheter sitter det svært langt inne å tvinge egne borgere til å ta vaksine. Få land er villige til å gå så langt.

Nå som land i Europa er på full fart inn i en ny smittebølge, kommer det signaler fra EU-kommisjonens president som tolkes til et ja til vaksineplikt.

– Jeg mener det er forståelig og riktig å ta denne diskusjonen nå, sier presidenten i EU-kommisjonen.

Hun understreker at det er EUs medlemsland som må ta de endelige avgjørelsene. Men samtidig uttrykker hun forståelse for at spørsmålet er kommet på dagsordenen, skriver BBC.

Protester mot vaksineplikt

Som det første landet i EU har Østerrike varslet innføring av vaksineplikt fra 1. februar.

Vaksinasjonsgraden i Østerrike er blant de laveste i Vest-Europa.

I Østerrike skaper myndighetenes tiltak harme. Bildet er fra en demonstrasjon i Wien 20. november. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Pinlig lav, sa statsminister Alexander Schallenberg nylig.

Landet har fra før av hatt en egen ordning med nedstenging for uvaksinerte.

Nærmere 40.000 personer demonstrerte sist lørdag i Østerrike mot forslaget om å gjøre vaksine obligatorisk.

Den største markeringen var i landets nest største by Graz. Det var også protester i Sankt Pölten, Klagenfurt og Innsbruck.

Bot for uvaksinerte

Spørsmålet om vaksineplikt drøftes også i Tysklands nye regjering ledet av forbundskansler Olaf Schultz.

Myndighetene i Hellas sa tirsdag at vaksinering vil bli obligatorisk for alle over 60 år.

Sinte helsearbeidere i Aten demonstrerte onsdag mot at uvaksinerte helsearbeidere kan miste jobben. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

De som har nådd den alderen og som ikke vaksinerer seg vil få 100 euro i bot i måneden, varsler greske myndigheter.

En halv million grekere over 60 år er fortsatt ikke vaksinert fordi de ikke vil, melder AFP.

Onsdag demonstrerte helsearbeidere i Aten mot at de kan miste jobben dersom de ikke vaksinerer seg.

Allerede før den nye virusvarianten ble oppdaget i slutten av forrige uke, steg smitten i flere europeiske land.

– Handler vi ikke nå, kommer det til å bli en fryktelig jul, sa sjefen for folkehelseinstituttet i Tyskland, Lothar Wieler.

Han viste til at spredningen er urovekkende høy.

I Tyskland, som klarte seg ganske bra gjennom den første fasen av pandemien, er spredningen nå urovekkende høy.

– Landet vårt er nå rammet av en nødssituasjon. Den som ikke innser det, begår en svært stor feil, sa Wieler.

Valgt å ikke ta vaksinen

Til tross for at vaksiner mot covid-19 har vært tilgjengelig i snart ett år, har store deler av befolkningen i mange EU-land valgt å ikke ta sprøytestikket.

Eksperter beskriver vaksiner som eneste vei ut av krisen.

I mange østeuropeiske land, som Romania og Bulgaria, har situasjonen utviklet seg i negativ retning allerede i flere uker. Det skyldes i stor del at få har latt seg vaksinere.

Omikron i 23 land

Den nye varianten ble først rapportert til Verdens helseorganisasjon (WHO) fra Sør-Afrika 24. november og har spredt seg til 23 land, skriver France 24.

Nederlandske myndigheter sa tirsdag at landet har to tilfeller hvorav ett ble oppdaget allerede 19. november.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa onsdag at de forventer at flere land vil oppdage den nye varianten i tiden som kommer.

WHO melder onsdag at de inntil nå ikke har registrert noen dødsfall som kan direkte knyttes til omikronviruset.

Demonstranter tok ut i gatene i Wien i Østerrike 20. november da landet stengte ned. 1. februar blir det vaksineplikt i landet. Foto: Florian Schroetter / AP