Kinesiske medier: Trump risikerer krig med Kina

– USA bør nekte Beijing tilgang til nye øyer i Sør-Kinahavet. Det sa USAs nye utenriksminister Rex Tillerson under kongresshøringen onsdag.

Kinesiske medier legger til at om de siste uttalelsene blir praktisk politikk når Trump tar over som president, kan begge sider forberede seg på en militær konflikt, skriver The Guardian.

Det tviler ikke Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr ved Universitetet i Bergen på.

– Dette er ekstremt viktige havområder for Kina. De har lenge definert disse områdene som sitt territorium, sier Gåsemyr.

– Ingen vet hva Trump vil

Videre forklarer forskeren at tidligere amerikanske regjeringer har ført en relativt diplomatisk politikk når det gjelder området i Sør-Kinahavet. Men USAs nye president har vært krass mot Kina under hele valgkampen.

LIMBOPOSISJON: Kinaekspert Hans Jørgen Gåsemyr mener Kina befinner seg i en limboposisjon. Nå må de forholde seg til noe som kanskje bare er uttalelser. Foto: Universitetet i Bergen

– Ingen vet hva Donald Trump egentlig vil, og utvelgelsen av en ganske utradisjonell utenriksminister, som nå har uttalt seg ganske radikalt er forvirrende for Kina, sier Gåsemyr.

– Hva betyr dette?

– Dette er ikke et spørsmål som Kina vil vike unna. Dersom Trump presser på i denne saken vil Kina signalisere stor styrke. Fra Kina sin side er dette ramme alvor, og vi vet virkelig ikke om USA forstår hva de sier, eller hva de egentlig vil med dette, sier han.

Gåsemyr understreker at spørsmålet her er hvor alvorlig disse påstandene er fra USA sin side.

– Jeg tror dette er en ordkrig. Nå må Kina forholde seg til noe som kanskje bare er uttalelser fra den kommende administrasjonen.

STOR UTBYGGING: Kina definerer flere øyer i Sør-Kinahavet som sitt territorium. De har gjort øymassene beboelige samtidig som de har bygd opp militære baser. Foto: HANDOUT / Reuters

Betent område

Kina har de siste årene definert flere øyer i Sør-Kinahavet som sitt territorium. Det er det USAs nye utenriksminister nå ikke vil tillate. I desember i fjor viste nye bilder at Kina ruster opp sine militære strukturer på øyene.

– Vi må sende klare signaler til Kina om at vi først skal hindre utbyggingen av øyene. Etter det skal vi stoppe Kina sin tilgang til øyene, sa Tillerson.

– Skulle Trump iverksette uttalelsene vil det bli katastrofalt, var kinesiske medier sine svar på utsagnet.

Sør-Kinahavet har lenge vært et betent diplomatisk område. Kina har kontroll over mesteparten, men både Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei og Filippinene mener de har rett på deler av det.

Barack Obama og USA satset på å være mer tydelig til stede i Asia og har hele tiden vært opptatt av at disse havområdene skal være åpne for fri skipstrafikk. USA vært sterkt imot Kinas utbygging av øyene, men truet aldri med å blokkere Kinas tilgang.