Kinesisk nettgigant vil vite mer om deg

– Privatlivets tid er forbi. Unnskyld, statsminister, for at jeg sier det. Men hvis noen vil vite noe om noen i dag, så får de vite det, sa Jack Ma da statsminister Erna Solbergs besøk hos Alibaba-gruppen i dag.

Solberg spurte den kinesiske mangemilliardæren om personverns- og sikkerhetsutfordringene knyttet til at selskapet hans i stadig større grad samler inn data om sine brukere. Ma vedgår at det finnes utfordringer, som at selskapet hans blir utsatt for 200 millioner hackerangrep hvert år.

– Det er mange spørsmål rundt dette, både knyttet til personvern og sikkerhet og til hvordan vi skal tjene penger på det. Vi har ikke alle svarene. Vi sørger for å lagre disse dataene nå, så vi har dem for fremtiden når vi har løst utfordringene med privatliv og sikkerhet, svarte Ma.

På lag med myndighetene

Jack Ma har bygget Alibaba-gruppen opp fra bunnen. Nettbutikken han startet for 18 år siden har nå blitt et forretningsimperium som strekker seg langt utover Kinas grenser med en rekke nettbaserte tjenester.

Den suksessen hadde ikke vært mulig uten å spille på lag med kinesiske myndigheter, som selv driver utstrakt sensur og kontroll med kinesernes nettbruk.

Alibaba eier blant annet deler av det sosiale mediet Weibo, som tilsvarer Twitter i Kina. Weibo samarbeider med myndighetene om å sensurere innhold, men Ma fremholder at brukernes opplysninger er i trygge hender hos Alibaba.

– Vi selger ikke data til noen, med mindre det dreier seg om terror. Da gir vi opplysningene til myndighetene, sier han.

Gründeren forklarer at formålet med å samle inn og lagre store mengder data om selskapets kunder, er å kunne levere bedre tjenester og logistikk i fremtiden. Kunnskapen om kundene vil han kunne bruke til å lokke andre selskaper til å selge sine produkter gjennom Alibabas tjenester.

POLITIKK: Jack Ma er forretningsmann, men har også fått en viktig politisk rolle. Blant annet besøkte han USAs president Donald Trump før den kinesiske presidenten Xi Jinping, og han har hatt en aktiv rolle på World Economic Forum i Davos de siste årene. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Trenger regulering

Det normaliserte forholdet mellom Norge og Kina betyr at landene gjenopptar forhandlingene om en frihandelsavtale. Det faller i god jord hos Jack Ma, som ønsker seg større innpass på det norske markedet.

Solberg har truffet gründeren en rekke ganger, og ble søndag den første utenlandske statslederen som besøkte Alibabas hovedkvarter. Hun sier det var interessant å høre Mas refleksjoner rundt datasikkerhet.

– Vi må være klar over at myndigheter i alle land kan bruke slik data i noen sammenhenger. Jeg tror det viktige her er hvilke spilleregler man har for hva myndighetene kan hente ut, sier Solberg til NRK.

– Men Kina har nokså ulike spilleregler på dette feltet enn Norge?

– Våre rettsprinsipper er litt annerledes enn i Kina. Vi har en domstolskontroll i slike spørsmål. Jeg kjenner ikke til de kinesiske kontrollmekanismene, men det er klart at det nok er litt mindre av den typen uavhengighet. Det er nok en del av det kinesiske systemet, sier hun.

BÆREKRAFT: Jack Ma og statsminister Erna Solberg (H) har møttes flere ganger de siste årene gjennom samarbeidet om FNs bærekraftsmål. Her er de i samtale i en hage på Alibabas store hovedkvarter i Hangzhou søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den nye oljen

Selv er Jack Ma overbevist om at persondata er "den nye råoljen". Han sier han har sluttet å tenke på Alibaba som et netthandelsselskap.

– Vi er først og fremst et dataselskap. Verden blir mer gjennomsiktig, enten vi liker det eller ikke. Sikkerhets- og personvernspørsmål må løses, men det går i den retningen, sier han.

Solberg tror Ma har rett i at privatlivets fred ikke blir den samme i en digital tidsalder.

– Elektroniske spor du legger fra deg, kan lettere følges med på. Spørsmålet er hvilke regler man har for å beskytte de sporene, og for hva man får innsyn i. Det er en viktig diskusjon, både nasjonalt og globalt, mener hun, men fremholder at alle har et valg om å etterlate elektroniske spor eller ikke:

– Man kan melde seg ut av verden. Man kan la være å ha mobiltelefon og la være å shoppe på nettet. Men man mister andre goder, sier statsministeren.

ØNSKER REGULERING: Statsminister Erna Solberg (H) sier det er viktig med internasjonal regulering av hvordan stordata behandles av internasjonale selskaper. Her ankommer hun Beijing etter besøket hos Alibaba søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix