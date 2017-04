Norsk laks kan havne i kinesisk nettbutikk

Jack Ma er en av Kinas rikeste menn og superkjendis. Alibaba-gruppen er blitt en global gigant innen handel på nett, og omsatte i fjor for over 3.400 milliarder kroner, ifølge NTB.

Ifølge Bloomberg har selskapet nå inngått en avtale med norske Marine Harvest om å selge norsk laks på internett.

Ma ønsket ikke å kommentere avtalen da han tok imot statsminister Erna Solberg (H) i selskapets lokaler søndag.

– Vi leverer nå varer på 24 timer i Kina, og har en ambisjon om raskest mulige leveranser over hele verden, forklarte Ma under en omvisning i de enorme lokalene i selskapets hovedkvarter i Hangzhou øst i Kina.

Stort marked

Det er 18 år siden Ma startet nettbutikken Alibaba. Nå har nettselskapet vokst seg til Kinas største, med en rekke sider som Taobao og Tmall – Kinas svar på henholdsvis eBay og Amazon.

Over 35.000 jobber for Ma, som fortsatt sitter i selskapets sjefsstol og har gjort seg selv til en av Kinas rikeste menn gjennom selskapet.

Planene om laksesalg kan åpne et stort marked for Norge. Alibaba-gruppen omsetter i dag for mer enn de globale selskapene eBay og Amazon gjør til sammen, og hadde i fjor over 430 millioner kunder verden over.

– Alibaba er en spennende plattform, siden det er den som når ut til flest. Her kan det i fremtiden ligge muligheter for alt fra Omega 3-tabletter til fersk fisk, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Åpner for laks

Eksporten av fersk, norsk laks er blant det som ble rammet da Kina brøt politisk kontakt med Norge etter fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo i 2010. Selv om importen ikke stoppet helt opp, ble leveranser forsinket og lisenser ikke fornyet.

Ifølge Dagens Næringsliv stupte eksporten fra 12.434 tonn i 2010 til 4154 tonn i 2011. Selv om den senere har tatt seg opp igjen, har norsk laks tapt enorme markedsandeler i verdens nest største økonomi.

Allerede etter påske reiser lederen for kinesiske veterinærmyndigheter til Norge for å åpne opp igjen for norsk lakseeksport, ifølge avisen.

Ma og Solberg har møttes en rekke ganger tidligere, men det er første gang en utenlandsk statsleder besøker Alibaba-gruppen. Både Ma og Solberg er involvert i arbeidet med FNs bærekraftsmål.