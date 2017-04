Kina: – Vi er klare for å snakke om menneskerettigheter

SISTE: – Vi er enige om en mekanisme som kan diskutere alle saker av felles interesse. Herunder menneskerettigheter, FN-spørsmål og handelspolitikk, sier statsminister Erna Solberg under et besøk hos kinas statsminister Li Keqiang.

Konsultasjonsmekanismen Kina og Norge har blitt enige om er på politisk nivå mellom utenriksdepartementene, og skal møtes en gang i året.

– Åpen for å lære

Erna Solberg har tidligere nektet å ta opp menneskerettighetssituasjonen i Kina under besøket, som startet i dag. Men ifølge nestleder for EU-spørsmål i Kinas utenriksdepartement, Liu Weimin er det ingen grunn til å vente.

– Vi har en åpen tilnærming til dette med menneskerettighetsdialoger. Faktisk har vi slike dialoger med en rekke EU-land, sier Liu.

På spørsmål fra NRK sier han at landet gjerne snakker om menneskerettigheter med Norge.

– Før den politiske dialogen stanset opp, var menneskerettigheter noe vi snakket om. Fremover skal vi ha et forhold basert på likhet og gjensidig respekt, og Kina vil ha en åpen tilnærming til dette.

Liu mener at alle land kan bli bedre på menneskerettigheter.

– Ingen land er best på dette. Man kan alltid bli bedre. Kina er åpen for å lære fra andre land. Det vi motsetter oss, er forsøk på å bruke menneskerettigheter som en unnskyldning for å blande seg inn i andre lands affærer, understreker han.



Journalistene som dekker Solbergs besøk til Kina burde også skrive om andre temaer enn menneskerettigheter, sier talsmannen.

- Det er så mange områder der vi nå utvider vårt samarbeid. Menneskerettigheter, dialog, og å lære fra hverandre, men også bruke mer tid på hvordan vi kan bidra til det beste for folkene i våre to land, sier Liu.

Statsminister Erna Solberg inspiserer soldater sammen med Kinas statsminister Li Keqiang under den offisielle velkomstseremonien utenfor Folkets store hall i Beijing Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vil bygge tillit

Hu Jia som er en nær venn av fredsprisvinner Liu Xiaobo, uttalte i forkant av Kina-besøket at Solberg burde ta opp at Xiaobo har sittet fengslet siden 2009, samt kona Liu Xia som sitter i husarrest her i Beijing uten lov og dom.

Solberg har understreket at dette besøket handler om å bygge tillit, etter seks år uten politisk samarbeid med Kina.

– Dette er starten på et nytt samarbeid med Kina. Det er ikke naturlig å snakke om alle de vanskelige sakene første gang, sa statsministeren til NRK tidligere.

Saken oppdateres.