Taiwan er i sentrum av en storpolitisk storm. Kina og USA er i klinsj om hvordan man skal forholde seg til øya.

Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus i USA, skal ifølge de taiwanske avisene Liberty Times og United Daily News besøke øyen fra tirsdag til onsdag.

Det setter fyr på en allerede opphetet ordkrig mellom stormaktene.

Pelosi er på rundreise i Asia og har allerede besøkt Singapore. Offisielt går turen derfra videre til Malaysia, Sør-Korea og Japan, og Taiwan er ikke nevnt på reiseplanen.

Ryktene om Pelosi-besøket har spredd frykt på børsene i Asia. Hang Seng-indeksen i Hongkong falt med 3,2 prosent, mens Kinas CSI 300-indeks falt med 2,8 prosent.

Det er også nedgang på børsen i Taiwan og Japan tirsdag morgen norsk tid.

Nancy Pelosi sammen med Azhar Azizan Harun, leder for underhuset til Malaysias parlament på tirsdag. Foto: AP

– Skal reise med militærfly

Kinesiske myndigheter har varslet om at landets militære styrker «ikke vil sitte handlingsløse», skulle Pelosi besøke Taiwan.

Nancy Pelosis planlagte reisedestinasjoner på rundtur i Øst-Asia er markert i blått, og Taiwan er markert i blått.

En mulig motreaksjon som kan komme er at Kina avfyrer artilleriskudd i Taiwanstredet, fortalte John Kirby til reportere mandag kveld.

Kirby er talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet.

– Speakeren (Pelosi, red.) har all rett til å besøke Taiwan. Vi vil forsikre oss om at hun kan reise trygt, sa Kirby, som også bekreftet at Pelosi reiser med militærfly.

Hvis hun reiser, blir Pelosi blir mest høytstående amerikanske politikeren til å besøke Taiwan siden forgjengeren Newt Gingrich gjorde det samme i 1997.

SKAL MØTES FYSISK: Biden og Xi har videomøte i november i fjor. Torsdag forrige uke hadde de to presidentene nok et slikt virtuelt møte, og ble enige om å møtes fysisk. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Advarte mot å «leke med ilden»

Bare noen få dager etter at Pelosi reiseplaner ble kjent, var Biden på tråden med Kinas president Xi Jinping, med håp om å dempe spenningene.

Samtalen varte i to timer og rørte ved flere andre temaer, men det var ingen tvil om at Taiwan var i fokus.

Beskjeden fra Xi var klar: «De som leker med ilden, blir brent».

Xi og Biden ble også enige om å møtes fysisk. Det blir den første gangen de to møtes siden Biden ble innsatt som president i januar 2021.

USA og Kina er i kommunikasjon med hverandre over Pelosis forventede besøk, melder Kinas utenrikspolitiske talsperson, Hua Chunying, på en pressekonferanse tirsdag.

Kommunistpartiet og president Xi mener at Taiwan er en del av Kina. De har flere ganger slått fast at øya skal gjenforenes med fastlandet. Kanskje til og med ved hjelp av makt.

Tirsdag melder en kilde til Reuters at kinesiske kampfly fløy over Taiwanstredet mellom Taiwan og fastlandet.

Da passer det dårlig for kineserne at amerikanske politikere som Pelosi besøker Taiwan.

Det kan tolkes som en form for anerkjennelse, og en forsterking av USAs sikkerhetsgarantier.

Konflikten mellom Taiwan og Kina Foto: AP Ekspandér faktaboks Taiwan og Kina har vært adskilt siden 1949. Da tapte Chiang Kai-shek og de kinesiske nasjonalistene borgerkrigen som hadde herjet Kina de siste 20 til 30 årene. Mao Zedong og kommunistene rullet inn med stridsvogner i Beijing, og stiftet Folkerepublikken Kina på fastlandet. Samtidig fortsatte Chiangs Republikken Kina på Taiwan. Formelt er de to landene fortsatt i krig, og mener de burde styre hele Kina, altså fastlandet og Taiwan. Taiwan hadde lenge støtte fra vestlige land, og satt til og med i FNs sikkerhetsråd. Men på 1970-tallet snudde lykken. Land som USA, Frankrike og Storbritannia begynte å anerkjenne Kina, og sendte taiwanske diplomater hjem. I dag anerkjenner kun 13 land, hovedsakelig i Latin-Amerika og Stillehavet, Taiwan som det «rettmessige» Kina.

Inspirert av Ukraina – forbereder seg på invasjon

Pelosis mulige besøk vil komme bare noen dager etter at Taiwan gjennomførte store militærøvelser.

Ifølge forsvarsdepartementet på Taiwan er den fem dager lange øvelsen preget av at militæret har tatt med seg lærdom fra krigen i Ukraina.

Nesten hele den taiwanske befolkningen deltok også i en øvelse som skulle simulere hvordan beskytte seg fra luftangrep.

Flere eksperter mener nå at faren for at Kina faktisk vil invadere Taiwan er økende.

– Risikoen blir høyere desto lenger ut i tiåret vi kommer, uttalte CIA-sjef William Burns for et par uker siden.

– Dette er det største spørsmålet i det 21. århundret. Konfliktpotensialet er stort, understreker professor ved Instituttet for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø.

SER KINAS MAKT VOKSE: Professor ved Forsvarets høgskole, Øystein Tunsjø, sa i «Dagsnytt 18» mandag kveld at Kinas muligheter og vilje til å invadere Taiwan øker for hvert år som går. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– I motsetning til rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen er dette ikke på land i Europa, men ute til havs. Det betyr at USA kan forsvare Taiwan med konvensjonelle militære midler. De trenger ikke å true Kina med atomvåpen. Jeg tror dermed ikke det kommer til å være noen terrorbalanse som opprettholder freden mellom USA og Kina de neste årene i Øst-Asia, utdyper Tunsjø.

KRITISK MOT KINA: Nancy Pelosi holder et banner til minne for de som døde under massakren på Tiananmen plass i Beijing sammen med representant Ben Jones og John Miller under et besøk til Kina i 1991. Foto: AP

Hva sier Biden?

Mandag kveld kom en uttalelse om Pelosis turplaner fra Det hvite hus:

– Vi kommer ikke til å bite på agnet eller bli med på sabelrasling. Samtidig vil vikke la oss skremme. Speaker Pelosi har all rett til å besøke Taiwan.

Men da USAs president Joe Biden ble spurt om hva han tenkte om Pelosis tur til Taiwan forrige uke, ga han ikke akkurat grønt lys:

– Militæret synes det er en dårlig idé akkurat nå, sa han til reportere.

GAMLE KJENNINGER: Xi Jinping og Joe Biden står foran en hylle med lærebøker om kinesisk språk på et bibliotek i California i 2012, da Xi nettopp hadde blitt utnevnt til formann i det kinesiske kommunistpartiet og Biden var visepresident. Foto: Damian Dovarganes / AP

Selv om Pelosi og president Joe Biden begge er fra Det demokratiske partiet, kan ikke Biden gi Pelosi føringer for hva hun skal og ikke skal.

De to politikerne er nemlig ledere for adskilte grener av statsapparatet: Pelosi det lovgivende, Biden det utøvende.

UTVETYDIG: Joe Biden svarer utvetydig «ja» når han blir spurt om USA ville forsvart Taiwan hvis Kina invaderte mens han var på tur til Japan i mai. Du trenger javascript for å se video. UTVETYDIG: Joe Biden svarer utvetydig «ja» når han blir spurt om USA ville forsvart Taiwan hvis Kina invaderte mens han var på tur til Japan i mai.

Samtidig mener Kina at Biden har et ansvar for å fremstå med en samlet politisk linje.

Kina kan ha blitt ekstra varsomme etter at Biden utvetydig slo fast i mai at USA ville forsvart Taiwan hvis Kina invaderte.

Rådgivere i Det hvite hus var raskt ute med å gjøre det klart at USA fortsatt sto ved sitt ønske om å beholde den nåværende situasjonen på Taiwan. Men det er uklart hvor mye den kinesiske ledelsen stoler på det.