Statsminister Li Keqiang advarte mot usikkerhet i økonomien da han åpnet Folkekongressen i Beijing dag.

– Inflasjon og global lav vekst sammen med andre lands forsøk å demme opp for Kina er utfordringer ute, sa statsminister Li Keqiang.

I Kina advarte statsministeren om at fortsatt lavt privat forbruk og usikkerhet i eiendomsmarkedet er risikoer hjemme.

I arbeidsrapporten settes et mål på 5 prosents vekst for Kinas økonomi i år.

Om Kina når målet vil landet bidra med 1/3 av den globale veksten ifølge det internasjonale pengefondet, IMF.

Kvinnelige delegater fra ulike minoritetsgrupper foran Folkets store sal. Foto: NOEL CELIS / AFP

Kinas økonomi er satt tilbake etter tre år med pandemi og uro i verdenspolitikken. Veien tilbake er krevende etter de statsministeren beskrev som et usedvanlig krevende år for kinesisk økonomi.

Kina vil i år:

Øke budsjettet for utvikling av databrikker og annen teknologi der Kina ikke er selvforsynt med 50 prosent.

Øke budsjettet for diplomati og arbeidet med å vinne støtte fra andre land og internasjonale organisasjoner med 12 prosent.

Forsvarsbudsjettet økes med 7.2 prosent

Økt pengebrukt på militæret i prosent er dermed høyere enn veksten i økonomien.

Kinesiske ubåter og krigsskip utenfor Shandong provinsen i 2009. Å bygge opp slagkraft til havs er viktig i Kinas militære strategi. Foto: POOL / Reuters

Taiwan

I spørsmålet om Taiwan var Li Keqiang forsiktig. Statsministeren sa Beijing vil jobbe for en fredelig gjenforening, men også at Kina hadde stått opp imot uavhengighet for Taiwan. Noe Beijing vil fortsette å gjøre og om nødvendig med sterke midler, sa Li Ke Qiang.

Taiwan er den eneste delen av Kina kommunistene ikke fikk kontroll på under borgerkrigen. Øya har vært selvstyrt siden 1949.

Statsministerens siste tale

Dette var siste gang statsminister Li Keqiang leverte regjeringens arbeidsrapport. Mannen som en gang konkurrerte med Xi Jinping om å bli Kinas øverste leder går nå av.

Årets Folkekongress er viktig fordi den er selv finalen i Xi Jinpings utskiftning av ledere i regjeringsapparat og kommunistpartiet. Alle de viktigste delene av stat og parti er nå styrt av menn og kvinner lojale overfor Xi. Det er en klar overvekt av menn.

Folkekongressen vil bekrefte en tredje periode som president for Xi Jinping.

Xi er da den første som styrer i mer enn to perioder etter Formann Mao.