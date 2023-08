Kinas økonomi går dårlig: – En tikkende bombe

Kina forventer i år en vekst i økonomien på mellom 4,5 og 4,9 prosent, ifølge Bloomberg.

I store deler av verden ville det utløst jubel, men ikke i et land som Kina. Der er man vant med tosifrede veksttall.

Midtens rike sliter nemlig med deflasjon, som vil si at de lager for mye greier, og folk kjøper ikke nok av dem.

De får heller ikke solgt disse greiene til utlandet, for eksporttallene går også ned.

Resultatet er at arbeidsledigheten går opp, og bedrifter går konkurs.

– Alvorlig

Eiendomsgiganten Evergrande har søkt om konkursbeskyttelse i USA. Flere andre boligutbyggere sliter.

– Det er alvorlig, sier Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til NRK.

Mesteparten av verden ellers sliter på sin side med inflasjon. Det vil si at vi produserer for lite av de verdiene vi etterspør.

Resultatet er at prisene stiger, og kjøpekraften går ned.

BEKYMRET: Joe Biden sier han er bekymret for Kinas økonomi. Samtidig trapper han opp handelskrigen. Foto: Jim Watson / AP

USAs president er også bekymret. Han beskriver Kinas økonomi som en «tikkende bombe».

– Kina er i trøbbel, og det er ikke bra. Når dårlige folk har problemer, så gjør de dårlige ting, sa Joe Biden i forrige uke.

Biden la til at han ikke vil skade Kina, og at han søker et «rasjonelt» forhold til landet.

BEGRENSER INVESTERINGER: Biden ser på en kvantecomputer utviklet av amerikanske IBM i Poughkeepsie i New York i oktober i fjor. Nå er det ikke lenger mulig for amerikanske aktører å investere i kinesiske bedrifter som jobber med det samme. Foto: Andrew Harnik / AP

«En fullskala økonomisk krig»

Samtidig begrenser Biden amerikanske selskapers evne til å investere i Kina.

Det er bedrifter som driver med strategiske felt som kunstig intelligens, databrikker, og kvanteinformatikk, som nå er utelukket.

Beslutningen er det siste leddet i det Financial Times beskriver som en usynlig krig.

SØR-KINAHAVET: Et skip fra den kinesiske kystvakten skyter på et filippinsk skip med vannkanon. En annen arena for konfrontasjon mellom USA og Kina er i Sør-Kinahavet. Foto: CHINA COAST GUARD / Reuters

«Se for deg at en supermakt erklærte krig mot et annet land, og ingen lot merke til det. Denne måneden startet Joe Biden en fullskala økonomisk krig mot Kina. USA er fast bestemt på å stanse Kinas fremvekst. Og for det meste reagerte ikke amerikanerne.»

Det skrev USA-kommentator Edward Luce i oktober i fjor.

Grunnen var at Biden nettopp hadde gjort det nesten umulig for Kina å få tak i avanserte databrikker. Siden da har USA gradvis strammet enda mer inn.

Hans Jørgen Gåsemyr tror det er for tidlig å si hvor hardt denne handelskrigen vil ramme Kina, men at det uansett vil få konsekvenser.

– Handelskrigen vil få utslag både politisk og økonomisk. Det er det lite tvil om. Men jeg vil ikke knytte de nåværende problemene i Kina til handelskrigen. De er et resultat av en større omlegging som har pågått både før og etter covid, sier Nupi-forskeren.

TETT I TETT: En rekke høye og uniforme bygninger bygget av det kinesiske selskapet Country Garden står i tåken i storbyen Zhenjiang i Jiangsu-provinsen i Kina. Foto: STR / AFP

Boligkrakk

Kinas økonomiske krise merkes særlig godt hos de store boligutbyggerne.

Eiendomsgiganten Evergrande søkte fredag om konkursbeskyttelse i USA. I juli rapporterte Evergrande et nettotap på mer enn 1200 milliarder kroner for 2021 og 2022.

En annen eiendomsgigant som sliter er Country Garden. Aksjen gikk ned 16 prosent på Hongkong-børsen på mandag. Årsaken var at selskapet ikke betalte gjeld i tide og varslet milliardunderskudd.

Etter mange år med rask vekst i både økonomien og folketallet, og urbanisering, er det nå langt færre som kjøper boliger i Kina.

FORLATT: Et forlatt boligkompleks i Shenyang i Nordøst-Kina er emblematisk for mange mislykkede boligprosjekter i landet det siste tiåret. Foto: JADE GAO / AFP

Boligutbygging har lenge vært en bærebjelke i den kinesiske økonomien, og mange frykter store ringvirkninger dersom utbyggerne kollapser.

– Dersom Kinas økonomi ikke kommer på skinner, så vil det merkes i verdensøkonomien, sier Gåsemyr.

Samtidig kan myndighetenes innstramming av boligutbyggerne ha en positiv effekt på lang sikt.

– Ved å stramme inn så får man mindre gjeld og mindre risiko. Dermed blir økonomien mer bærekraftig, forklarer Nupi-forskeren.

– Må ikke være for alarmerende

Selv om det er flere bekymrende trender, ser Hans Jørgen Gåsemyr også positive trekk.

– Vi må ikke være for alarmerende, sier han.

FORSKER: Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), og følger nøye med på kinesisk politikk. Foto: Christopher Olssøn / Christopher Olssøn

Han mener det er tre grunner til at situasjonen er mer eller mindre under kontroll:

– Den første grunnen er at den kinesiske økonomien fremdeles vokser, og ifølge prognosene vil den veksten fortsette, sier han.

– I tillegg er mye av problemene i for eksempel boligsektoren knyttet til planlagte og ønskede innstramminger. Myndighetene prøver å rydde vekk en del usikkerheter og irregulære forhold.

De sitter på en stor verktøykasse, understreker Nupi-forskeren.

– Gjeldsbyrden i Kina er stor, men eid av nasjonale kinesiske aktører. Det gjør at Kina har mange flere grep de kan ta for å bedre situasjonen.