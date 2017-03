Kina setter av mindre penger til forsvar

Mens Kinas militære skifter fokus fra landbaserte styrker til marinen, brytes en nærmere tjue år lang rekke av tosifrede økninger i forsvarsbudsjettet. Bare i fjor og i år er veksten under ti prosent.

Det nøyaktige anslaget kommer til å bli presentert av statsminister Li Keqiang når han åpner Folkekongressens årlige møte søndag. Folkekongressen er Kinas nasjonalforsamling og formelt landets øverste politiske organ.

Delegater til folkekongressen er ferdig med forberedende møter. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Folkekongressens talskvinne Fu Ying bekrefter dagen før åpningen at forsvarsbudsjettet blir på 1,3 prosent av Kinas brutto nasjonalprodukt.

Mens USA ruster opp militært og frykten for at konflikten i Sør-Kinahavet og om Taiwans status trappes opp, forventet flere i Kina et tydeligere signal.

Den innflytelsesrike statskontrollerte tabloidavisa Global Times mener en økning i forsvarsbudsjettet på minst ti prosent må til for å håndtere usikkerheten, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det samme nyhetsbyrået skriver at en pensjonert kinesisk general har fortalt medier i Hongkong og Taiwan at Kina må øke budsjettet med 12 prosent for å møte USAs vekst.

Kinas president Xi Jinping kunngjorde en omstrukturering av militæret i 2015. I reformplanene skal forsvaret ha blitt redusert med 300.000 soldater innen slutten av dette året. Forrige måned holdt militærveteraner en todagers protest i Beijing mot kuttene og mangel på pensjonsutbetalinger.

Det har vært en rekke protester mot nedskjæringene i det kinesiske forsvaret. Her fra en protest utenfor forsvarsdepartementet i Beijing i oktober 2016. Foto: Ng Han Guan / Ap

Veksten i forsvarsbudsjettet ventes å bli litt lavere enn i fjor, da budsjettet økte med 7,6 prosent. Hvis regjeringens anslag viser seg å stemme, vil 2017 bli det tredje året på rad hvor forsvarsbudsjettet vokser langsommere.

Utviklingen er trolig et resultat av at hele den kinesiske økonomien vokser langsommere enn før, skriver NTB. Landet har betydelige økonomiske utfordringer, og myndighetene ønsker å bli mindre avhengige av eksport.

Regjeringen anslår at Kina i år vil bruke en sum tilsvarende 1.230 milliarder kroner på forsvar. Forsvarsbudsjettet er verdens nest største, men Kina ligger likevel langt bak USA.

President Donald Trump ønsker å øke USAs forsvarsbudsjett med 10 prosent til 5.560 milliarder kroner neste år.

Professor Takashi Kawakami ved det japanske Takushoku-universitetet mener Kinas militære budsjett er et signal om at Beijing inntar en forsiktig holdning overfor USAs nye administrasjon.

– Det var en forventning om at Kina ville øke budsjettet i tråd med USAs varslede forsvarsøkninger. Det at Kina holder veksten på dette nivået betyr at de er i et vent-og-se-modus med tanke på Trump-administrasjonen, sier han til Reuters.