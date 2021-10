Kina har trappet opp sine militære krenkelser av Taiwan. I løpet av de siste dagene har flere krigsfly gått inn mot Taiwans luftrom.

Myndighetene på Taiwan beskylder Kina for trakassering.

– Kina opptrer krigersk og skader den regionale freden med sine trakasserende handlinger. Det sa Taiwans statsminister Su Tsen-chang lørdag.

Taiwanske fly går opp for å avskjære og observere når kineserne nærmer deg deres luftrom. Luftforsvaret er i kontinuerlig beredskap. Her besøker president Tsai Ing-wen flymannskaper ved Jiadong. Foto: AP

Krenker forsvarssone

De kinesiske flyene skal ikke ha krysset Taiwans luftrom, ifølge CNN. Flyene har likevel vært så nærme grensen at det ble oppfattet truende.

Det innebærer at de har krenket det som Taiwan omtaler som sin forsvarssone. Den kalles Air Defense Identification Zone (ADIZ).

Krenkelsene er ikke overraskende. De skjer i forbindelse med 72-årsjubileet for etableringen av Folkerepublikken Kina.

Totalt har 77 kinesiske fly gått inn mot Taiwan i løpet av helgen. Det er i all hovedsak J-16 jagerfly og H-6 bombefly som har deltatt i operasjonene. Bombeflyene kan benyttes til å frakte atombomber, melder BBC.

Dette bildet er frigitt av kinesiske myndigheter. Det viser et bombefly av typen H-6 utenfor Taiwan. I forgrunnen et F-16 jagerfly fra det taiwanske luftforsvaret. Bildet er tatt i februar 2020. Foto: AP

Ulike flytyper

Jagerfly av typen SU-30 er også observert. I tillegg ble det sett minst to Y-8 fly. De er spesialkonstruert for å angripe undervannsbåter.

Flyene har kommet i flere grupper. Flyvningene har vært utført både på dag- og kveldstid.

Kinesiske myndigheter har ennå ikke kommentert luftoperasjonene. Tidligere har de forklart at slike flyvninger utføres for å markere kinesisk suverenitet. De er også et svar på de tette båndene som er mellom USA og Taiwan.

Taiwans militære styrker består av om lag 300.000 soldater. Dette bildet er tatt 16. september i år under en øvelse ved Pingtung-kysten. Soldatene trener på å slå tilbake en kinesisk invasjon. Foto: AP

Alarmerte rakettforsvar

Som svar på inntrengningene i helgen sendte Taiwan opp egne fly.

Rakettforsvaret ble satt i alarmberedskap. Det ble i tillegg sendt ut advarsler over radio.

Det melder forsvarsdepartementet i Taiwan.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mener Taiwan tilhører Kina

Taiwan har 23 millioner innbyggere. De lever under en vedvarende trussel om å bli invadert av Kina. Kineserne mener Taiwan skal innlemmes i Kina. Det kan benyttes makt om nødvendig.

Under president Xi Jinping har Kina oftere sendt jagerfly mot Taiwan. Det har skjedd nesten daglig det siste året.

Det har vært en jevnlig opptrapping av det Taiwan oppfatter som militær trakassering.

Også i forrige uke gikk alarmen. Da var 24 kinesiske jagerfly nær Taiwan. Det var et svar på at landet hadde søkt om å slutte seg til handelsgruppen Trans-Pacific Partnership (TPP).

Kina hevder Taiwan tilhører deres territorium. Kinesiske myndigheter liker derfor ikke at Taiwan slutter seg til internasjonale organisasjoner.

Taiwan har et avansert rakettforsvar. Dette bildet er fra en øvelse i juni 2020. Foto: HANDOUT / AFP

Etter en borgerkrig ble Taiwan og Kina delt i 1949. Kommunistpartiet gikk seirende ut av konflikten. De opprettet Folkerepublikken Kina 1. oktober 1949. Mao Zedong ble president.

Den tapende part var de såkalte nasjonalistene ledet av Chiang Kai-shek. De flyktet fra Kina til Taiwan.

Konflikten mellom partene har aldri løst seg.