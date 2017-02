USAs visepresident om Nato-samarbeidet: – Vi vil holde våre forpliktelser

Pence og familien besøkte konsentrasjonsleiren i Dachau forrige uke, og hans møte med den tidligere fangen ved leiren Abba Naor gjorde sterkt inntrykk.

– Naor snakket om forholdene i konsentrasjonsleiren, så sa han noe som er viktig for vår allianse: «så kom amerikanerne», gjenga Pence på pressekonferansen mandag.

– De ordene rørte hjertet mitt. Det sier mye om vårt transatlantiske samarbeid og om Nato, sa Pence.

– Jeg besøkte den konsentrasjonsleiren for første gangen i 1977, og jeg ønsket at min datter skulle se den, sa Pence. Den ferske visepresidenten har den siste perioden vært i Europa, blant annet møtte han EU-presidenten mandag.

Visepresidenten besøkte forrige uke Dachau konsentrasjonsleiren. Her blir han vist rundt av Abba Naor, som 17-åring selv satt i fangenskap i Dachau. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

– Europa må holde sine forpliktelser

Pence var tydelig på at USA skal holde sine forpliktelser men krever at Europa gjør det samme.

– USA vil gjøre sin del. Europas forsvar vil kreve Europas forpliktelser, like mye som våre, sa Pence.

Visepresidenten vektlegger spesielt at for få av Natos medlemsland har nådd målet om at to prosent av bruttonasjonalprodukt skal brukes på forsvar. Det må det være en slutt på, sa Pence.

– Bare fire av våre allierte når målet om to prosent. Flere av våre sterkeste allierte når ikke minimummålet, sa Pence.

Ønsket Trump velkommen i mai

VELKOMMEN: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg ønsket president Donald Trump velkommen til møte i Brussel i mai. Foto: Virginia Mayo / AP

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg understreket også hvor viktig samarbeidet med USA er.

– Vi er takknemlige for det engasjementet USA viser i det transatlantiske samarbeidet med Nato. Båndet mellom USA og Europa, knyttet gjennom Nato er viktig. Vi trenger en sterk allianse, mer nå enn noensinne, sa Stoltenberg.

Stoltenberg avsluttet med å ønske Trump velkommen til Brussel i mai. Da skal de alliertes ledere møtes.

