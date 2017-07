Kina og Russland viser styrke i Østersjøen

Ein kinesisk destroyer fotografert med ein mobiltelefon på veg gjennom Storebælt til Østersjøen. Kina vil for første gong bruke destroyeren Heifei som var bestilt for mindre enn to år sidan i tillegg til ein missil-fregatt og eit supplyskip. I tillegg bidreg Russland med rundt 10 skip.

Foto: HO / AFP