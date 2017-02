USA har sendt hangarskipsgruppe til Sør-Kinahavet

Det er den amerikanske marinen som selv opplyser på sine hjemmesider at hangarskipsgruppen har startet patruljen.

«USS Carl Vinson» tilhører Nimitz-klassen av hangarskip som med sine 333 meter er verdens største krigsskip.

I tillegg til «USS Carl Vinson» inneholder gruppen rundt ti krigsskip, i hovedsak destroyere og fregatter.

Sjefen for hangarskipsgruppen, admiral James Kilby, sier at gruppen akkurat at er ferdig med flere ukers trening og ser frem til å "demonstrere sine ferdigheter".

Advarte USA

Hangarskipsgruppen starter patruljene dagen etter at Kina avsluttet en marineøvelse i det samme området, skriver Reuters.

Det kinesiske utenriksdepartementet advarte onsdag USA mot å utfordre det de kaller Kinas suverenitet i Sør-Kinahavet.

– USA risikerer en «storskala-krig» om landet forsøker å blokkere omstridte øyer i havområdet, skrev kinesiske medier fredag.

Kina gjør krav på suverenitet over nesten hele Sør-Kinahavet og har de siste årene konstruert øyer og bygget ut militære anlegg i områder.

Også Brunei, Filippinene, Malaysia, Taiwan og Vietnam gjør krav på deler av området.

Spenningen har økt

Spenningen har økt mellom Kina og USA etter at Donald Trump tok over som president.

Etter bare fem dager som president varslet Det hvite hus Kina om at det vil forsvare USAs og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet,

Pressetalsmann Sean Spicer sa da at «USA kommer til å sikre at vi forsvarer våre interesser» i Sør-Kinahavet.

– Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sa Spicer.

Halvannet år siden sist

Også under president Obama var hangarskipsgruppen «USS Carl Vinson» på tokt i Sør-Kinahavet.

Sist gang var i oktober 2015, da gruppen var på en patrulje i området.

USA har ikke territorielle krav i området, men krever at det skal være fri ferdsel for all skipsfart.