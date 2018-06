Pompeo: Nord-Korea-sanksjoner heves kun etter fullstendig atomnedrustning

På en pressekonferanse i Sør-Korea la utenriksministeren også til at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har forstått at atomnedrustningen må skje raskt.

Uttalelsen kommer etter et møte mellom toppdiplomater fra Sør-Korea, USA og Japan som omhandlet denne ukens historiske møte mellom USAs president Donald Trump og Kim. På pressekonferansen uttalte også den sørkoreanske utenriksministeren Kang Kyung-wha at alliansen mellom Sør-Korea og USA er «mer robust enn noensinne».

I møtet lovet de hverandre at de sammen skal sikre at Nord-Korea skrinlegger sitt atomprogram.

Trump hevdet møtet med Nord-Koreas leder var et historisk gjennombrudd i den største diplomatiske hendelsen i sitt presidentskap. Pompeo var mer avmålt. Han har uttalt at USA ønsker at Nord-Korea skal ta store steg mot atomnedrustning i løpet av de to neste årene før Trumps presidentperiode er over i 2021.

Pompeo forsøkte dermed å slå tilbake kritikk om at avtalen som Kim og Trump skrev under på i Singapore, ikke inneholder noen henvisning til verifisering av atomnedrustning i Nord-Korea. I forkant av toppmøtet hadde amerikanske myndigheter uttalt at nedrustningen må være fullstendig, verifiserbar og irreversibel.

Senere er det ventet at Pompeo skal informere offisielle tjenestemenn fra Kina om møtet mellom Trump og Kim.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Japans statsminister vil møte Kim

Etter det historiske møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, vi nå Japans statsminister Shinzo Abe møte Kim, melder nyhetsbyrået AFP.

Representanter fra de to landenes utenriksdepartement skal møtes i Mongolia denne uken, og der kan et nytt toppmøte bli et tema.

På 1970- og 1980-tallet ble minst 17 japanere bortført av Nordkoreansk etterretningstjeneste. Hva som skjedde med disse er ikke kjent, og dette er en sak statsminister Abe ønsker å få klarhet i.

Abe skal senere denne uken møte flere av familiene til dem som ble bortført.