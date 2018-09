Ny avtale mellom Nord- og Sør-Korea

Dette er noe de to lederne av de landene som teknisk sett fremdeles er i krig, er blitt enige om siden Sør-Kores president Moon Jae-in kom til den nordkoreanske hovedstaden i går.

– Et skritt fram mot fred på koreanske halvøya, sa Nord-Koreas leder da han presenterte avtalen.

Ikke minst skal Nord-Korea ta konkrete steg mot atomnedrustning, sa Moon Jae-in, da han gjennomgikk hva de to lederne hadde snakket om på en pressekonferanse i dag.

Ifølge Moon har Kim samtykket til å legge ned et testanlegg for missiler og raketter og la internasjonale eksperter overvære det.

Undertegnet avtale

AP: Kim stiller USA-krav

Sammen er de blitt enige om å «fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya», ifølge Moon. Han la til at full nedrustning ligger ikke langt inn i framtiden.

Men nyhetsbyrået AP melder at Kim satt et krav om at USA må gjøre tilsvarende steg om Nord-Korea skal stenge landets største atomtestanlegg.

Videre er de to enige om å etablere en felles militær komite som skal se på hvordan spenningen mellom landene kan reduseres.

– Komiteen er en del av arbeidet for å få fjernet trusler som kan føre til krig, sa Moon.

Nord- og Sør-Korea ble enige om en lignende komite i 1991, men den gangen ble planene ikke fullført på grunn av det turbulente forholdet mellom de to landene, melder AP.

Nord-Koreas Jong Su Hyon og Sør-Koreas Park Jong-ah bar fakkelen sammen i åpningsseremonien til vinterlekene i Pyeongchang i Sør-Korea. Nå snakker landets to leder om å søke et nytt OL sammen. Foto: Petr David Josek / AP

Vil søk OL sammen

Under møtene tirsdag og onsdag har de lederne også blitt enige om å opprette en «buffersone» mellom landene for å unngå risiko for utilsiktede sammenstøt. De vil også fjerne 11 vaktposter innen desember. Og målet er at alle en dag skal være fjernet.

Det skal også ryddes for landminer på begge sider av grensen.

De planlegger å forbinde jernbanen i de to landene, slik at familier som ble splittet under krigen kan få møtes igjen.

Så planlegger de å samarbeide om helsetilbud – og ikke minst – de to landene vil søke om sommer-OL i 2032.

Kim har også sagt til Moon at han vil besøke Seoul så fort det lar seg gjøre. Om dette skjer, vil Kim være den første nordkoreanske lederen til å besøke Sør-Korea siden de to landene ble atskilt mot slutten av andre verdenskrig i 1945.

Press fra USA

Moon var før turen til Pyongyang under press fra USA som har ønsket at han skal komme videre i spørsmålet om nordkoreansk atomnedrustning. Amerikanerne krever full atomnedrustning, mens Nord-Korea først ønsker en formell erklæring om at Koreakrigen formelt er avsluttet.

Nord-Korea har også anklaget USA for å presse Nord-Korea med gangsterlignende metoder i et forsøk på å tvinge landet til å oppgi alle atomvåpen før det får noe tilbake.

Trump skriver på Twitter at avtalene Kim og Moon har inngått er «veldig spennende».