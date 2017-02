Kim Jong-nam beskrives som rebelsk og ekstravagant

Gambling, prostituerte, falske pass og flere koner. Slik omtales livet til Kim Jong-nam fram til han ble drept på en flyplass i Kuala Lumpur.

Likevel er det mye vi ikke vet om halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Selv om han har gitt sporadiske intervjuer, er livet hans innhyllet i mystikk og rykter.

Ensom i barndommen

Kim Jong-nam ble født i 1971, som sønn av Kim Jong-il og den gifte filmstjernen Song Hye-rim. Han ble holdt skjult i mange år, og vokste opp inne i et palass i Pyongyang.

– Kanskje er det barndommens ensomhet som har gjort meg til den jeg er i dag. Jeg foretrekker frihet, skal Kim ha sagt ifølge Politiken.

Han utfordret nemlig den nordkoreanske politikken etter å ha fått nye impulser gjennom å studere statsvitenskap, IT og språk i Russland og Sveits.

FAMILIE: På dette bildet fra 1981 sitter Kim Il-sung nederst til venstre med sønnen Kim Jong-nam ved sin side. Bak står Kims svigerinne og hennes to barn. Foto: - / AFP

Arrestert på vei til Disneyland

I voksen alder har eldstebror Kim også bodd i Macao – Asias Las Vegas – der han skal ha levd ekstravagant og drevet med gambling. Ifølge den sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo skal han ha hatt to koner, minst én elskerinne og flere barn.

I 2001 ble Kim Jong-nam arrestert i Tokyo med falskt, dominikansk pass på vei til Disneyland. At han oppsøkte en amerikansk fornøyelsespark, ble sett på som en ydmykelse for familien og den nordkoreanske eliten, og han ble tvunget i eksil i Kina.

I 2013 gikk han under jorda i Malaysia etter at hans onkel ble drept av det nordkoreanske regimet. De to skal ha hatt et nært forhold.

DÅRLIG STEMNING: Forholdet mellom brødrene Kim har vært anstrengt i årevis. Nå mistenkes regimet for å stå bak drapet på eldste sønn Kim. Foto: Shizuo Kambayashi Wong Maye-e / AP

Fikk ikke ta over

Kim Jong-nam hadde før dette flere viktige roller i Nord-Korea innen forretninger og IT-industrien. Han er også eldste sønn av Kim Jong-il, og slik sett en naturlig arvtaker.

Men da faren døde i 2011, var det uklart hvem som skulle ta over. Familieforholdene i dynastiet er preget av hemmelighold, og episoden i Tokyo skal ha ødelagt eldstesønnens sjanser. Hans ønske om reform ble heller ikke tatt godt imot, ifølge Asian correspondent.

I 2012 tok yngste sønn Kim Jong-un over, og han tilga ikke sin yngre bror. For fem år siden skrev storebror et brev der han ba for sitt og familiens liv, ifølge The Guardian.

Men tirsdag ble han drept på en flyplass i Kuala Lumpur. Tre kvinnelige agenter er arrestert og siktet for å ha drept ham med gift. Mange peker på at hans bror og det nordkoreanske regimet står bak for å rydde unna politiske konkurrenter og for å sende en advarsel til andre som utfordrer regimet, ifølge News.com.