Retting: NRK siterte klokka 9.47 Sky News på at Putin hadde landet i Nord-Korea. Det er feil. Det rette var at han mellomlanda aust i Russland.

Det siste flyet i flyflåten til president Putin landa i Pyongyang i halv 3-tida natt til onsdag lokal tid, viste overvakingstenesta Flightradar24.

Kort tid seinare meldte det statskontrollerte russiske nyheitsbyrået Ria at Putin hadde landa og vart møtt av på lufthamna av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Enorme banner med bilete av ein smilande Putin og teksten «Vi ønsker president Putin hjarteleg velkomen!» var hengde opp frå lyktestolpar i heile Pyongyang.

Det er 24 år sidan den russiske presidenten var i Nord-Korea sist, men han og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un møtte kvarandre i Russland i fjor.

Putin stigar ut av flyet sitt og blir tatt imot av Nord-Koreas leiar Kim Jong-un.

Krigsstøtte frå Nord-Korea

Ria skriv at hovuddelen av programmet skal gå føre seg onsdag. I løpet av besøket er det venta at Putin skal underteikne ein ny partnarskapsavtale med nordkoreanarane. Detaljane er ikkje kjende ennå, men det dreier seg om samarbeid om økonomi og sikkerheit, ifølge ein rådgivar for Putin.

Nord-Korea og Russland kan også skrive under avtalar om samarbeidt innan medisin og kommunikasjon, skriv det statskontrollerte russiske nyheitsbyrået Tass.

Klokka 16.45 norsk tid var desse tre flya på veg sørover frå Jakutsk i Russland, visar bilete frå Flightradar24. Alle tre er med i flyflåten til Russlands president. Dei flyr ikkje gjennom Kinas luftrom. Foto: Flightradar24

Putin skal også delta på ein gala konsert og legge ned ein krans på minnemonumentet for sovjetiske soldatar som falt i Korea under andre verdskrig.

I eit brev publisert i den offisielle avisa til sentralkomiteen i Koreas Arbeiderparti, Rodong Sinmun, og som vart delt på Kremls nettsider, takkar Putin for Nord-Korea si støtte i krigen i Ukraina.

– Vi set stor pris på Nord-Koreas støtte til Russlands militæroperasjon i Ukraina, solidariteten deira når det gjeld fleire viktige internasjonale forhold og viljen deira til å forsvare våre felles prioriteringar og synspunkt i FN, skriv Putin.

Putin landa i Jakutsk i Russland tidlegare på dagen tysdag. Foto: Sergei Karpukhin / AP

Han seier Russland og Nord-Korea gjennom dei siste 70 åra har utvikla ein godt forhold og partnarskap basert på likeverd, og gjensidig respekt og tillit.

Fleire millionar artillerigranatar

Det er venta at Russland skal få ammunisjon frå Nord-Korea og at nordkoreanske gjestearbeidarar skal få komme til Russland. Der er det eit stort underskot på arbeidskraft, ikkje minst i forsvarsindustrien.

I gjengjeld er det venta at Russland vil bidra med teknologi og utvikling i det fattige Nord-Korea. Eit økonomisk samarbeid med Russland kan betre situasjonen for det isolerte landet.

Presidentane Kim Jong-un og Vladimir Putin møttest også i Russland i september 2023. Foto: Vladimir Smirnov / AP

Russland har allereie mottatt store våpenleveransar frå Nord-Korea, ifølge Sør-Koreas etterretning. Dei meiner naboen i nord har sendt rundt 5 millionar artillerigranatar og fleire ballistiske missil til Russland sidan september i fjor.

Nordkoreanske styresmakter har kalla påstanden «absurd». Men sørkoreanarane viser til at det blant anna er funne vrakrestar frå nordkoreanske rakettar på slagmarka i Ukraina.

Tettare band

Også FN har skulda Nord-Korea for å forsyne Russland med våpen som vert brukte i Ukraina, mellom anna langtrekkande rakettar, noko både Russland og Nord-Korea nektar for.

Tysdag var Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i USA, der han mellom anna besøkte USAs president Joe Biden. Under besøket sa Stoltenberg at Nato er bekymra for støtta som Russland gir til Nord-Koreas missil- og atomprogram.

Nord-Korea får allereie etterlengta diplomatisk støtte frå Russland. I mars la Russland ned veto mot FN-resolusjonen om å fornye mandatet til eit ekspertpanel som sørger for at medlemsland opprettheld sanksjonar mot Nord-Korea.

Eit stillbilete frå ein video delt av den nordkoreanske kringkastaren KRT i 2017 skal vise ei militærøving i Wonsan aust i Nord-Korea. Foto: KRT / AP

Moskva og Pyongyang har vore allierte sidan andre verdskrigen. Sidan storinvasjonen av Ukraina har forholdet mellom dei to vorte tettare i takt med at Russland har vorte meir isolert frå vestlege land. Begge landa er også utsette for økonomiske sanksjonar.

Uro ved grensa

Fleire konfrontasjonar mellom soldatar på grensa mellom Nord- og Sør-Korea vitnar om spenningane i regionen for tida.

Det russiske besøket skjer same dag som nordkoreanske soldatar kryssa grensa og gjekk i den demilitariserte sona mot Sør-Korea.

Det er andre gong på to veker dette skjer. I dag tidleg skal fleire av nordkoreanarane ha vorte skadde av landminer då dei trekte seg tilbake og inn i heimlandet igjen.

Putins besøk til Nord-Korea skal vare i to dagar. Etter det drar han vidare til Vietnam.