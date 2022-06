Kan det bli regjeringskrise i Sverige?

Statsminister Magdalene Andersson dirret nesten på talerstolen da hun ble spurt om å kommentere hvis det ble flertall for mistillitsforslaget mot innenriksminister Morgan Johnsson.

– Da blir det regjeringskrise, sa hun kort.

Så gjentok hun det:

Hele den svenske regjeringen går av hvis Morgan Johansson blir felt under avstemningen på tirsdag.

Det er under 100 dager igjen til Riksdagsvalget i Sverige. Likevel vil den borgerlige opposisjonen kaste landet ut i en regjeringskrise. Og de kan få hjelp fra en kurdisk «løsgjenger», som frykter kurderne ofres i kampen om Nato-medlemskap.

RIKSDAGEN: Tirsdag 7. juni skal riksdagen stemme over mistillitsforslaget. Nå pågår en kamp om én stemme Foto: Andreas Ribbefjord

Hvorfor stilles det mistillitsforslag?

Torsdag 2. juni kom konstitusjonsutvalget i riksdagen med betydelig kritikk av regjeringen og innenriksminister Morgan Johansson.

Han har vært ansvarlig for innvandring- og integreringspolitikken i Sverige siden 2014. Først som justisminister. Det siste året altså som innenriksminister.

Det Johansson og regjeringen av flere kritiseres for er å ikke ha gjort nok for å løse problemet med krisehåndtering og kriminalitetsutfordringene i Sverige.

Bare i år har det vært nesten tretti drap med skytevåpen. Unge rekrutteres fortsatt til kriminelle gjenger og miljøer.

BILBRANNER: Innenriksministeren fikk blant annet kritikk for å ha gjort for lite for å bekjempe kriminalitet i Sverige. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

– Et gangsterland

– Sverige har blitt et gangsterland, slo Henrik Vinge fra Sverigedemokraterna fast fra talerstolen.

Han stilte like godt et mistillitsforslag mot statsråd Johansson.

Litt senere på dagen klarte ikke statsminister Magdalena Andersson helt å holde den ellers så rolige fasaden. På spørsmål om hva som blir konsekvensen dersom innenriksministeren felles svarte hun kort:

– Fullstendig uansvarlig.

Hun brukte krigen i Ukraina og Nato-søknadsprosessen som argument. Sverige er i forhandlinger med Tyrkia om hvordan Tyrkia skal akseptere Sverige som Nato-medlem og sikkerhetssituasjonen, med krigen i Ukraina kjennes nære. Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret.

UANSVARLIG: Magdalena Andersson har kalt mistillitsforslaget mot Morgan Johansson for uansvarlig. Foto: Henrik Montgomery / AP

Kan det bli flertall for mistillitsforslaget?

Så meldte partiene seg på.

En etter en.

Kristdemokraterna støttet mistillitsforslaget. Moderaterna det samme. Liberalerna slengte seg på.

Du skal slippe å finne frem kalkulatoren:

Det er 174 representanter som har sagt at de vil stemme for å felle Morgan Johansson. Det kreves 175.

Men hvor kan man finne én stemme til? Hos Centerpartiets 31 representanter? Nei. De meldte på fredag ut at det var uaktuelt å stemme for mistillit, selv om de var enige i kritikken.

Men til venstre for regjeringen sitter «vilden», som svenskene kaller representanter som har gått ut av et parti i løpet av en periode, Amineh Kakabaveh. Hun var tidligere representant for Vänsterpartiet, men forlot partiet etter beskyldninger om manglende betalinger av partiskatt og for å ha uteblitt ved flere viktige avstemninger i salen.

Hvorfor har Amineh Kakabaveh så mye makt?

MAKT: Amineh Kakabaveh skal bli tungen på vektskålen. Og prisen hun skal ta for å støtte Andersson er høy. Kanskje for høy.

Amineh Kakabaveh er født i Saqqez i Iran. Hun har bakgrunn som Peshmerga-soldat og har engasjert seg sterkt for kurdiske rettigheter i Sverige etter at hun kom til landet som flyktning på 80-tallet.

Men nå har hun likevel blitt en nøkkel i svensk politikk. Og ikke bare i denne saken.

Da Magdalena Andersson skulle innsettes som statsminister var det på Kakabavehs nåde. For å ikke kaste Andersson som statsminister inngikk de en avtale om at Andersson skulle arbeide for kurdernes rettigheter i Sverige mot at Kakabaveh ikke stemte ned Andersson som statsminister.

Slik ble det.

Så kom Nato-spørsmålet opp.

Amineh Kakabaveh har tidligere representert et parti som er ihuga Nato-motstandere. Ett av to partier som helt tydelig tok avstand fra søknadsprosessen Sverige begynte på i midten av mai.

KRAV: Recep Tayyip Erdogan, som er president i Tyrkia har stilt fem krav til Sverige før de kan aksepteres som Nato-medlem. Foto: AP

Tyrkisk krav, kurdisk frykt

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at han ikke ønsker Sverige og Finland, og spesielt Sverige som medlemsland fordi landene er frihavner for terrorister – Personer med det Erdogan mener er koblinger til PKK.

Han mener også at Sverige støtter kurdiske terrorister økonomisk og militært.

Tyrkia har stilt fem krav for å akseptere Sverige som Nato-land.

Det ble også hevdet at Kakabaveh sto på en liste over personer Tyrkia ville ha utlevert – noe som siden er tilbakevist.

Samtidig har svenske diplomater vært i Tyrkia i håp om å blidgjøre Erdogan og hans folk. Både den finske og den svenske statsministeren har slått på tråden til den tyrkiske presidenten i håp om «godt vær»

VIL FELLE: Amineh Kakabaveh vil felle regjeringen om de ikke nekter å innfri Tyrkias krav. Foto: Fredrik Sandberg / NTB

I det kurdiske miljøet i Sverige nå er det mange som frykter at Svenske myndigheter gjør for mye for å tilfredsstille tyrkerne. At de vil gi for store innrømmelser, noe som for eksempel kan redusere den økonomiske støtten til kurdiske folkegrupper.

Men i går sa Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson, og dermed hele regjeringen dersom de ikke gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Kan statsministeren måtte gå av?

Ja. Det kan hun. Men det blir neppe slik at opposisjonslederen Ulf Kristersson tar over. Sverige kommer trolig til å bli ledet av et overgangsregjering – et forretningsministerium, som det kalles i Norge, frem til Riksdagen trer sammen igjen etter valget i høst.

Men det kan bli vanskelig for et forretningsministerium å skulle forklare at de går i bilaterale forhandlinger med Tyrkia i forbindelse med Nato-søknaden. Dermed kan den prosessen bli lagt mer eller mindre på is frem til man har en ny riksdag.

Samtidig er det flere kommentatorer som peker på at dette reelt sett er et valg for Magdalena Andersson om hun velger Tyrkia og Nato eller sin tidligere redningskvinne Amineh Kakabaveh.

REGJERING: På andre forsøk fikk Magdalena Andersson danne regjering i november i fjor. Nå kan den bli et forretningsministerium frem til valget. Foto: Soeren Andersson / AP

En mulighet er selvsagt også å la seg felle og håpe på gjenvalg med et annet parlamentarisk grunnlag om tre måneder.

Men søknadsprosessen til Nato vil trolig kun kunne fortsette som planlagt om regjeringen blir sittende.

Opposisjonsleder Ulf Kristersson har i hvert fall gjort det klart at han ikke har bedt regjeringen om å blandet Nato inn i dette og at det er Andersson som har varslet at hele regjeringen vil gå hvis innenriksministeren felles.

Mye kan tyde på at det blir alt annet enn en rolig pinse for Magdalena Andersson.