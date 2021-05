Kan bli omkamp om Frode Berg-rapport til høsten

Med 46 mot 42 stemmer sa Stortinget torsdag ettermiddag nei til å avgradere et sammendrag av rapporten som EOS-utvalget har laget. Den handler om etterretningstjenestens bruk av Frode Berg til oppdrag i Russland.

Flertallet støttet dermed Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. De mener det vil skape en uholdbar situasjon hvis arbeidet til norsk etterretnings blottstilles gjennom en offentliggjøring av selv konklusjonen i denne rapporten.

Frode Berg-saken: Regjeringen truer med mer hemmelighold

Stortingets eget organ for kontroll med etterretnings-, overvåking- og sikkerhetstjenestene, EOS-utvalget, mente selv at det var riktig å offentliggjøre konklusjonen i den rapporten som de har skrevet.

NRK har allerede avslørt at EOS-utvalget kommer med sterk kritikk av måten etterretningstjenesten brukte en pensjonert offiser som Frode Berg til en skarpt oppdrag inn i Russland.

Frode Bergs advokat: Hva er det som skal skjules?

Frode Berg ble bedt om å ta med penger og beskjeder til en kontakt i Russland. Han var på minst sju oppdrag for etterretningstjenesten til Moskva og St. Petersburg, etter at han gikk av med pensjon i 2014.

I desember 2017 ble han arrestert og seinere dømt til 14 år for spionasje. Han ble utlevert og sendt hjem til Norge i november 2019.

«Kan skade forhold til andre lands tjenester»

Etter at EOS-utvalget gjorde ferdig sin rapport i slutten av februar, gjorde Forsvarsdepartementet det klart at de ikke ønsket en offentliggjøring.

Dette blant annet på grunn av hensynet til andre lands tjenester.

Den etterretningsoperasjonen som Frode Berg var en del av hadde som mål å skaffe informasjon om kapasiteten til de russiske atomubåtene, som bygges og vedlikeholdes i byen Severodvinsk ved Kvitsjøen.

Det er særlig amerikanske myndigheter som er interessert i denne type informasjon.

Frode Berg: Alt startet på et lite spisested nordvest i Russland i 2014

Etter en høring i Stortinget 12. april ble det klart at Forsvarsdepartementet kunne regne med støtte fra alle regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Dermed var det ikke var mulig å få flertall til å få vedtatt en særskilt lov om avgradering, noe som også ble resultatet av avstemningen i Stortinget i dag.

Frode Berg sammen med sin advokat i forbindelsen med høringen på Stortinget 12. april. Foto: Eivind Molde / NRK

Rødt: Omkamp etter valget til høsten

Partiet Rødt, som var blant partiene som stemte for en offentliggjøring av EOS-utvalgets sammendrag av rapporten om Frode Berg-saken, varsler allerede nå omkamp om saken etter stortingsvalget til høsten.

Partileder Bjørnar Moxnes skriver i en e-post at hvis det blir rødt-grønt flertall etter valget, så er det mulig å reversere den nåværende regjeringens hemmelighold.

Bjørnar Moxnes og Rødt lover omkamp om EOS-rapporten etter valget til høsten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Rødt kommer derfor til å fremme forslag om at EOS-utvalgets sammendrag av Frode Berg-rapporten avgraderes etter valget. Nå har alle partiene til venstre for regjeringa gått inn for avgradering, og alt tyder på at disse partiene får flertall etter høstens valg.

Da får vi sjansen til å reversere regjeringas hemmelighold som står i veien for nødvendig opprydding i saken skriver Moxnes.