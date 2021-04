Frode Berg-saken: EOS-utvalget med knallhard kritikk av etterretningstjenesten

Da EOS-utvalget 25. februar kunngjorde at de var ferdig med sin rapport om Frode Berg-saken til Stortinget, ga de også de folkevalgte beskjed om at hele rapporten var hemmeligstemplet av Forsvarsdepartementet.

Det var først etter at Stortinget krevde å få rapporten utlevert, det ble mulig for medlemmene i den særskilte komiteen som er nedsatt for å arbeide med saken, å få lese rapporten. Dette var igjen grunnlaget for den lukkede høringen som ble gjennomført 12. april.

«Hensynet til internasjonalt etterretningssamarbeid»



Men hovedpersonen Frode Berg fikk ikke tilgang til hva EOS-utvalget mente om det som skjedde da han ble vervet av E-tjenesten til oppdrag i Russland, der han ble arrestert og seinere dømt til 14 år i fengsel.

Forsvarsdepartementet har holdt fast ved at rapporten måtte hemmeligstemples fordi Frode Berg ikke er sikkerhetsklarert for denne type informasjon.

Hensynet til internasjonalt etterretningssamarbeid gjør også at de opplysninger som kommer fram i rapporten, ikke må offentliggjøres, skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et brev til Stortinget 18. mars 2021.

Frode Berg sammen med sin advokat Brynjulf Risnes etter den lukkede høringen på Stortinget 12. april. Foto: Eivind Molde / NRK

Frode Berg og hans advokat Brynjulf Risnes fikk en muntlig orientering om innholdet i rapporten fra forsvarsminister Bakke-Jensen 8. april.

Den operasjonen som Frode Berg var en del av, handlet etter alt å dømme om å hente ut informasjon om kapasiteten til de strategiske russiske atomubåtene, som bygges og vedlikeholdes ved verft i den nord-russiske byen Severodvinsk.

Konklusjon: Svært alvorlig

Med bakgrunn i flere kilder kan NRK nå avsløre at EOS-utvalget konkluderer med at etterretningstjenesten på flere punkter har opptrådt svært kritikkverdig.

Det gjelder først og fremst bruken av en pensjonert offiser som Frode Berg til et slikt oppdrag, der han aldri fikk noen informasjon om hva han var med på.

I tillegg ble Berg ikke informert om de farene han utsatte seg for ved å dra til Russland og postlegge penger, minnebrikker og beskjeder til det som den norske E-tjenesten trodde var en god kontakt på et av verftene i Severodvinsk.

I tillegg mener EOS-utvalget at E-tjenesten utsatte Frode Berg for press for å få ham til å gjøre oppdragene.

Konklusjonen i rapporten er at kritikken må karakteriseres som alvorlig og at E-tjenesten har opptrådt svært samfunnsskadelig, noe som er noe av den sterkeste graden av kritikk EOS-utvalget kan komme med.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern, til venstre Foto: Berit Roald / Berit Roald

Ansvaret ligger hos ledelsen i E-tjenesten og Forsvarsdepartementet

Etter det NRK kjenner til mener EOS-utvalget at ansvaret for det som skjedde først og fremst ligger hos de daværende lederne for Etterretningstjenesten.

Men i rapporten blir det også pekt på at denne type oppdrag inn i Russland har forankring helt opp til den politiske ledelsen, i dette tilfelle Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren.

Stortingsflertallet avgjør offentliggjøring



Den særskilte komiteen som Stortinget har nedsatt i saken, vedtok tirsdag med 7 mot 6 stemmer å be Stortingets presidentskap forberede en innstilling til de folkevalgte, der de må ta stilling til om konklusjonen i rapporten skal avgraderes.

Stortingets presidentskap skal ta stilling til dette på et av sine ukentlige møter, kanskje allerede på torsdag denne uken.

Men flertallet på Stortinget, med regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, har så langt sagt at de ikke støtter at noe av innholdet i EOS-utvalgets rapport skal offentliggjøres.

Derfor kommer et lovforslag om offentliggjøring trolig til å bli nedstemt.

Men blir forslaget nedstemt er det en mulighet for at Stortinget lager en egen innstilling i saken, der de framfører det de mener er kritikkverdige forhold rundt det som har skjedd med Frode Berg.