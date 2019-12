Frode Berg: Alt startet på et lite spisested nordvest i Russland i 2014

NRK fikk allerede i januar 2018 tilgang til etterforskningsmateriale fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB som fortalte at det var en Vasilij Semljakov som var nøkkelmannen i saken mot Frode Berg.

– Berg har forsøkt å sende 3000 euro til Semljakov som betaling for opplysninger om den russiske Nordflåten, stod det i papirene.

De konkluderte med at Berg hadde handlet til skade for Den russiske føderasjons sikkerhet.

– I tråd med de opplysninger jeg fikk i løpet av etterforskningen og rettssaken så er Semljakov blitt vervet av en vestlig etterretningstjeneste, men jeg vet ikke om det var den norske eller en annen, sier Berg til NRK.

Han sier Semljakov var eneste utenforstående vitne under rettsmøtene i april, som endte med at Berg ble dømt til 14 års fengsel for spionasje mot den russiske staten.

– Semljakov virket stille og nervøs da han vitnet, sier den benådede nordmannen, og legger til at det ikke er unaturlig i forbindelse med en slik sak som dette.

Frode Berg og kona Anita snakker ut om hjemkomsten Du trenger javascript for å se video.

Sevmasj-verftet interessant

Semljakov har altså jobbet på det store Sevmasj-verftet i Severodvinsk nordvest for Arkhangelsk, som på begynnelsen av 2000-tallet hadde et visst samarbeid med Kimek-skipsverftet i Kirkenes.

Men etter at Russland kom i gang med en oppgradering og også nybygg til sin marine, har verftet igjen gått tilbake til i hovedsak å arbeide for det russiske forsvaret. Og ikke minst byggingen av nye atomubåter har vært av interesse for vestlig, da først og fremst amerikansk, etterretning.

Derfor var det neppe tvil om at personen som traff Semljakov på «et spisested» våren 2014, trodde han hadde gjort et varp da russerne sa at han kunne være villig til å sende opplysninger om hva de drev med.

Når gikk Semljakov til FSB?

– I tråd med de opplysninger jeg har fått valgte Semljakov, etter noen måneder å ha kommunisert med norsk etterretning, å gå til FSB i Arkhangelsk, sier Frode Berg.

Dette avviker noe fra de opplysningene som den russiske anklageren i saken, Milana Digajeva, kom med i et oppsiktsvekkende intervju, som først ble omtalt av Aftenposten.

Der sa hun at Semljakov umiddelbart hadde tatt kontakt med FSB.

Digajeva sa at Semljakov også hadde sendt opplysninger til en adresse i den ukrainske hovedstaden Kyiv, noe også Frode Berg kan bekrefte.

– Dette kom fram under etterforskningen, sier Berg, uten at han vet så mye mer hvem som bodde på denne adressen var.

Kommisjon vurderte alvoret

Frode Berg forteller at det ble gjort et omfattende arbeid fra FSBs side for å dokumentere at de opplysningene som norsk og vestlig etterretning forsøkte å få ut av Russland, var skadelig for russiske interesser.

– Det er ikke bare to som skal uttale seg i forbindelse med en slik ekspertuttalelse. Det var hele tolv personen som satt i en komité for å forsøke å analysere graden av hemmelighet i dette og hvor skadelig det var, sier Frode Berg.

– Så det er ingen tvil om at russerne så svært alvorlig på denne saken?

– Ja, det gjorde de, og jeg har ikke noe problem med å forstå det når jeg ser innholdet slik som det blir presentert for meg. Dette handlet om bygging av atomubåtene og våpensystemene.

Fra norsk e-tjeneste rett i den russiske statskassen

Etter at Frode Berg på de to første turene til Russland bare postla en konvolutt med 3000 euro, ble han på den tredje turen bedt om å postlegge et lite minnekort med det som så ut til å være bilder, i et separat brev.

Under etterforskningen fikk Berg vite at dette dreide seg om beskjeder til Semljakov, kamuflert i hemmelige koder, som FSB raskt klarte å knekke.

I sammendraget av dommen mot Berg står det at alle pengene han har sendt til Vasilij Semljakov, 15.000 euro, er overført til den russiske statskassen.

Dette er dommen mot Frode Berg, datert 16. april 2019

Dette stemmer med at Semljakov helt fra Berg ble koblet inn i saken som kurer i 2015, samarbeidet med FSB. Pengene ble sendt til en adresse i Moskva som tilhører hans kusine, ifølge Aftenposten.

15. november fikk Frode Berg beskjed om at han var benådet av president Vladimir Putin, og deretter sendt over grensen fra Kaliningrad til Litauen.