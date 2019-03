Ingen vet hva som skal til for å bli kastet ut av Tyrkia

Pling!

I januar tikket en melding inn på WhatsApp-gruppen til oss utenlandske journalister.

En hollandsk frilanser var anholdt og skulle sendes ut av landet neste dag. Hva hadde skjedd?

De neste timene satt vi som klistret til mobilene våre og tekstet intenst med hverandre.

Hvor hadde hun trådt feil?

Hadde hun intervjuet PKK-kurdere? Eller gülenister?

Hadde hun skrevet noe galt om president Erdogan?

Hadde hun tvitret noe hun ikke burde?

Vi ville alle vite hvor den røde linjen går nå, og hva som skal til for å bli kastet ut av landet.

Neste morgen tvitret hun:

«Plutselig sitter du på flyet tilbake til Nederland. Erklært som en uønsket person i Tyrkia.»

Det viste seg at hun hadde hatt en syrisk kjæreste for fire år siden, en mann med bånd til al-Nusra-fronten, som har forbindelser til Al Qaida.

Nederlandsk etterretning delte denne informasjonen med tyrkisk etterretning og sa at de ønsker å avhøre henne i en sak koblet til terror.

Vår nederlandske kollega var hverken mistenkt eller involvert i saken, men tyrkerne tok ingen sjanser og sendte henne ut. Men utsendelsen hadde altså ikke noe med journalistikk å gjøre.

Vi korrespondenter og frilansere senket skuldrene. Men bare i to uker.

Avisene endrer seg

PRESSEKORT NØDVENDIG: Du kommer ikke inn på pressebenken når Recep Tayyip Erdogan driver valgkamp, om du ikke har orden på presseakkrediteringen.

Hver morgen går jeg ut for å hente avisen.

Og hver morgen lurer jeg på om det står noe av betydning der.

Det første året brukte jeg mye tid på å lese Hürriyet Daily News. Gode kommentatorer og journalister forklarte verden sett Tyrkia. Og de skrev relativt fritt om president Recep Tayyip Erdogan, hans parti AKP og debatter innad i tyrkisk politikk.

Men da firmaet Demirören Holding, som støtter Erdogan, kjøpte opp avisen for ett år siden, sluttet flere av reporterne.

Andre fikk kanskje sparken, for de forsvant fra spaltene, og sakte, men sikkert endret innholdet seg.

Jeg lurer ofte på hva de driver med nå, de journalistene jeg likte så godt å lese i fjor.

Pressekort uteblir

Vi utenlandske pressefolk har det godt i forhold til våre tyrkiske kolleger som mister jobbene eller som i verste fall sitter i fengsel.

Men siden nyttår har ting endret seg også for oss.

For i februar sluttet mailene som bekrefter at nytt pressekort er innvilget å komme. Av de rundt 300 personene som jobber for utenlandske medier her, ventet rundt 50–60 kolleger fremdeles på nye kort i det dagene tikket mot mars måned.

Både Tor Arne Andreassen fra Aftenposten og jeg hadde fått våre kort som normalt i januar.

Men alle de andre?

Skulle de ikke få nye pressekort?

Demonstranter holder opp avisen Cumhuriyet i en demonstrasjon for pressefrihet i Istanbul for to år siden.

Arbeidstillatelsen vår

I Tyrkia må vi ha pressekort for å jobbe.

Hver gang vi filmer eller intervjuer noen på gaten, kommer politiet etter få minutter og spør hva vi driver med. Jeg viser frem pressekortet og de lar oss fortsette å jobbe.

Det lille kortet er arbeidstillatelsen vår, den er billetten inn til pressekonferanser, offentlige arrangement og det får deg gjennom politisperringer når noe skjer.

Og ikke minst må du ha pressekort for å få oppholdstillatelse. Får du ikke fornyet kortet kan du ikke jobbe her.

Men hva skal til for å miste pressekortet?

Det vet ingen.

Etter hvert som ukene gikk og kortene stadig uteble, lette alle etter forklaringer.

Kanskje det nye pressekontoret under Erdogans nye presidentsystem ikke fungerte ennå?

Kanskje dette bare skyldes byråkratisk sommel?

Kanskje det var noe galt med kort-printermaskinen?

Kanskje pressekortene fra 2018 fremdeles kunne brukes?

President Recep Tayyip Erdogan i Istanbul forrige helg.

Testen

Den store testen kom 28. februar.

Da skulle Tyrkias finansminister, Berat Albayrak, som også er Erdogans svigersønn og EU-kommisjonens visepresident Jyrki Katainen stolt fortelle europeiske journalister i Istanbul om en god nyhet, det litt vanskelige forholdet mellom EU og Tyrkia til tross.

Katainen skulle fortelle at EU gir Tyrkia to og en halv milliard kroner for å bygge ut en jernbanelinje fra Bulgaria til Istanbul.

Men seks pressefolk fra nettopp EU-land ble nektet adgang. De måtte sitte på gangen fordi de ikke hadde gyldige pressekort. En kollega med gyldig pressekort spurte Tyrkias finansminister Albayrak om hvorfor noen kolleger måtte sitte på gangen og hvorfor de ikke får beskjed om de får fornyet pressekortene sine for 2019.

– Noen reportere har fått akkrediteringen sin fornyet, og som du ser, dere kan fritt stille spørsmål her. Noen andre vil kanskje få kortene fornyet, mens andre ikke får det. Pressefriheten fungerer i tråd med ethvert lands gjeldende regler, forklarte finansministeren.

Nervøsiteten spredte seg raskt på WhatsApp-gruppene.

Hva skulle man gjøre?

Hjalp det med diplomatisk press?

Skulle vi rapportere i mediene våre og lage støy?

Eller var det best å bare sitte stille i båten og vente?

TOMME STOLER: Seks pressefolk fra EU-land ble nektet adgang til pressekonferansen der Tyrkias finansminister Berat Albayrak og EU-kommisjonens Jyrki Katainen skulle komme med gode nyheter.

Må reise fra Tyrkia

Få dager etter plinget en ny WhatsApp-melding inn.

To tyske kolleger hadde fått et endelig skriftlig avslag på sine søknader om nytt pressekort.

De måtte forlate Tyrkia 10. Mars.

Jeg og mange andre journalister dro til ZDF-s lokaler for å høre hva de to hadde å si før avreise. Den ene, Jörg Brase, ledet Istanbul-kontoret til den store tyske TV-kanalen ZDF, og dekker Tyrkia, Iran og Afghanistan.

– Jeg har absolutt ingen anelse om hva problemet er. For vi får ingen begrunnelse, sa Jörg Brase oppgitt.

Han får ikke jobbe i Nato-landet Tyrkia, men Iran derimot har gitt ham alle presseakkrediteringer han trenger for å bo der.

– Nå vil jeg flytte basen min til Iran, sa han da han forlot Tyrkia etter bare 14 måneder.

Den andre, Thomas Seibert, har bodd og jobbet i Tyrkia i hele 22 år. Han snakker flytende tyrkisk og ønsker å forklare Tyrkia for tyskere, siden forholdet Tyskland-Tyrkia er viktig for begge land. Men nå er det slutt for avisen Tagesspiegels mann i Istanbul.

Vi syntes alle det var trist å se de to dra. Men en gnagende og krypende uro preget alle kollegene mine som var møtt frem.

Ville det være dem neste gang?

Jeg var en av få der som hadde pressekort.

Og hvorfor hadde jeg fått kort og ikke de?

FØR AVREISE: Flere av oss intervjuet Jörg Brase før han dro til flyplassen. – Myndighetene sier at det ikke er rapporteringen min som er grunnen til at jeg ikke får nytt pressekort. Men hva er det da? Dette gir ingen mening, sa ZDF's korrespondent.

Hvem rammes?

Teoriene om hvorfor noen fikk nye pressekort og andre ikke, florerte.

– Jeg tror det er EU-journalistene som rammes, sa jeg til en kollega.

President Erdogan er irritert på EU’s Tyrkia-politikk og Tyrkia viser sin misnøye ved å ikke gi pressekort. Men så hadde alle svenskene og danskene fått sine 2019-kort.

– Jeg tror det er tyskerne som er mest utsatt, fordi det bor tre millioner tysk-tyrkere i Tyskland, som kan stemme ved Tyrkiske valg. Og om dere rapporterer kritisk om Erdogan kan han miste stemmer, foreslo jeg for en tysk kollega.

– Nei, men også franske, britiske og arabiske journalister venter på nye kort. Og flere tyske journalister har fått 2019-kort, svarte han.

– Du må ikke lete etter grunner, for du vil ikke finne dem, sa flere andre som tror at pressekortene uteblir fordi myndighetene vil sende oss alle et signal om at ingen er trygge.

Samling

For å stå sterkere sammen grunnla noen kolleger Foreign Media Association, FMA i fjor, en organisasjon for oss med base i Tyrkia.

Det første problemet var at bankene som først ble spurt kviet seg for å ha FMA som kunde. Foreign, yabanci på tyrkisk, har en negativ klang. Det samme har Media.

Men etter noen uker sa en tyrkisk bank ja.

Det neste problemet var at flere ikke hadde lyst til å melde seg inn. Mange av dem er tyrkiske statsborgere som jobber for utenlandske medier. De vil unngå problemene som kan oppstå fordi de har organisert seg med yabanci'ene.

Så organisasjonen som kanskje kan hjelpe deg vokser ikke, fordi de som kan trenge støtte ikke tør å bli medlem.

Jerusalem var lettere

– Hvordan er det å jobbe i Tyrkia nå, spør folk i ett sett.

– Det er helt motsatt av å jobbe i Jerusalem, svarer jeg.

De fem årene jeg bodde i Jerusalem som frilanser og korrespondent, var lette sammenlignet med Tyrkia.

I Jerusalem gikk vi stadig på pressetreff og møter der vi traff aktuelle politikere, akademikere og kommentatorer. Alle ville snakke. Og jeg hadde ingen språkproblemer.

Men her i Tyrkia kvier mange seg for å uttale seg til yabanci-pressen. Helt siden sultanenes tid har tyrkere hørt at utenlandske krefter har agenter her som vil destabilisere landet deres.

Gode nyheter

Pling!

Ny WhatsApp beskjed.

Tyrkia har snudd! Den tyske korrespondenten Jörg Brase får pressekort likevel.

Den gode nyheten gjaldt ikke Thomas Seibert, han som har bodd i Istanbul i 22 år.

Jeg var likevel lys til sinns da jeg vandret nedover Istiklal gaten for å treffe en fransk kollega som venter på nytt kort. Kanskje flere får kortene sine nå? sa jeg oppmuntrende da vi bestilte te. Men hun var ikke optimistisk.

– Jeg tror ikke dette hjelper resten av oss, sa hun.

Hun lever i et slags vakuum der hun ikke om hun kan jobbe eller ikke, etter å rapportert herfra for en stor fransk avis i 5 år.

– Jeg ser ingen annen utvei enn å dra tilbake til Frankrike snart. Jeg kan ikke bare vente og vente, sa hun.

For meg er det nedslående å tenke på at gode kolleger må reise. Kanskje hun pakker nå, mens du leser dette korrespondentbrevet.

Vi Istanbul-journalister treffes til en samling annenhver hver måned for å snakke om stor og smått. Men nå snakker alle bare om pressekortene.

Har du hørt noe nytt? Har flere fått kort denne uken?

Må vi passe bedre på hva vi skriver?

Kan jeg sende dette korrespondentbrevet?

Og om ikke, hva gjør jeg her da?

Heldigvis fikk noen kolleger pressekort de siste to ukene.

Men fremdeles venter rundt 40 kolleger i spenning.