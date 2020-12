Joe Biden vil stoppe oljeboring i Arktis – og vil ha Norge med på laget

I sommer la Joe Biden frem sin storstilte klimaplan for USA, med en prislapp på to tusen milliarder dollar. Kanskje spesielt interessant for Norge, er hva den sier om hans planer for områdene lengst nord.

Biden vil nemlig ha et moratorium, altså et midlertidig forbud, mot offshore oljeboring i Arktis. Han vil gjøre forbudet globalt ved å få med seg Norge og resten av Arktisk Råd, samarbeidsgruppa for de åtte arktiske landene.

Arktis er viktig for norsk oljeindustri. Nesten halvparten av oljen og gassen man tror er igjen på norsk sokkel, ligger i Barentshavet, ifølge Oljedirektoratet. Her kan det ligge store inntekter for Norge.

Samtidig er store deler av Arktis såbare naturområder. En rekke fagfolk mener disse må vernes fra oljeleting. Og om vi skal nå målene i Parisavtalen, er det ikke rom for så mye mer olje og gass enn det verden allerede har tatt opp av jorda.

– Norge kommer sikkert til å følge med og se hvordan Bidens løfter til velgerne skal oversettes til en praktisk utenrikspolitikk, sier Elana Wilson Rowe, forsker ved Nupi og ekspert på klimapolitikk og internasjonale relasjoner i Arktis.

Arktis er hjem til mangfoldig natur og dyreliv, som lomvien du ser her. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Verne eller bruke?

Etter fire år med Donald Trump blir Bidens planer for Arktis en helomvending. Trump jobber fortsatt for å dele ut oljelisenser i et naturreservat i Alaska. Tildelingen ligger an til å skje dager før Biden blir sverget inn som president.

Biden vil ikke bare gå tilbake til tiden før Trump, han vil ta et steg videre. I 2016 gikk USA og Canada sammen om et midlertidig forbud mot oljevirksomhet i deres områder. Nå vil altså Biden ha med alle de arktiske landene på noe lignende. Det kan skape bølger i Arktisk Råd, spesielt på grunn av den store rollen arktisk olje og gass spiller i Russlands økonomi, sier Rowe.

– Det blir en interessant utfordring for alle de arktiske statene, hvordan de skal forholde seg til et mektig land som nå kommer til å ha et ganske intenst fokus på vern og grønn utvikling, i Arktis også.

– Pinlig hvis Norge setter seg på bakbeina

Miljøpartiet de Grønne jubler for Bidens plan. Leder Une Bastholm sier de vil fremme forslag på Stortinget om at Norge støtter den.

MDG-leder Une Bastholm vil stille spørsmål til regjeringen på Stortinget om hvordan de vil følge opp Bidens planer. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det hadde vært veldig pinlig hvis det er Norge som setter seg på bakbeina og fortsetter å ville tjene kortsiktige penger på oljevirksomhet i de sårbare naturområdene i Arktis, mens den amerikanske presidenten måtte tvinge oss i kne. Det verste som kan skje er at Norge mobiliserer så sterkt her at det ikke blir et moratorium som Biden ønsker seg. Det ville vært veldig trist for klima og artsmangfoldet i havet, sier Bastholm.

Biden sier han vil sette klima på toppen av prioriteringslista for Arktisk Råd. Det er Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson, fornøyd med. Han mener norske politikere ikke har noe valg, de må forholde seg til Bidens planer for Arktis.

Men han sier Ap i dag ikke kan svare på om de støtter planene. For det er forskjell på USAs og Norges Artiske områder, sier han.

Espen Barth Eide er klimapolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Arktis er jo teknisk sett alt som ligger nord for polarsirkelen. En god del av Nordland, Troms og Finnmark ligger jo i den forstand i Arktis, og har helt alminnelig oljeaktivitet. Lengre mot nord og iskanten har også vi mer sårbare områder. Vi må avklare hva vi egentlig snakker om. For det kan vanskelig bli slik for Norge at det gjelder alt som er nord for polarsirkelen. Men hvis vi får en enighet om det, mener jeg det absolutt blir interessant og viktig for oss å være med. Med et felles ønske om å skjerme særlig sårbar natur mot inngrep som kan være skadelig på lang sikt, sier Barth Eide

Lettere for Biden å ta klimakampen i Arktis

Samtidig som Biden går tydelig ut mot oljeboring i Arktis, lover han å ikke forby fracking, den kontroversielle metoden for å hente ut skifergass fra bergarter.

Å stoppe oljeboring i Arktis er en lettere klimakamp å ta for Biden, sier Rowe. Det utgjør kun en liten del av USAs økonomi. Fracking skaper mange flere arbeidsplasser og større verdier.

– Det er ganske stor forskjell fra både Norge og Russland, hvor Arktiske ressurser utgjør en nåværende eller fremtidig større del av økonomien, sier Rowe.

Men Bastholm tror selvmotsigelser på hjemmebane kan gjøre USA mer aggressive i klimapolitikken internasjonalt.

– Det kan bety at det blir ekstra viktig for demokratene å være pådrivere for klimatiltak andre steder, hvis de synes det er vanskelig å forsvare klimatiltak innenriks, sier hun.

I år har debatten rast her hjemme om hvor langt nord oljeboring skal tillates, den såkalte iskanten. FOTO: NRK

Regjeringen tror på aktivitet i mange år fremover

Statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet sier at norsk politikk for Barentshavet ligger fast uavhengig av Bidens utspill. Han sier også at det er for tidlig å si hva som blir Biden-administrasjonens politikk på dette området, basert på ett utspill.

– Norge har drevet petroleumsvirksomhet i våre nordligste havområder i mer enn 40 år på en trygg og sikker måte, og vi har akkurat lyst ut den 25 konsesjonsrunde der vi tilbyr nye leteområder i Barentshavet, sier Tiller før han avslutter:

– Slik verden ser ut i dag er det all mulig grunn til å tro at vi kommer til å ha aktivitet i Barentshavet i mange år fremover.

Statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet. Foto: EIRIK PESSL-KLEIVEN / NRK

Rowe tror ikke USA vil ta denne kampen med det første. Hun tror det kan bli en oppoverbakke for Biden.

– Arktisk råd har en ganske sterk norm om at de skal jobbe på områder alle statene er enige om. Jeg syns det er vanskelige å se hvordan alle åtte skal klare å bli enige om dette. Men diplomati er hardt arbeid. Det gjenstår å se om de klarer å finne felles interesser og utarbeide noe. Jeg tror ikke vi kommer ikke til å se det med det første. Det er ikke noe som kan bare tvinges gjennom Arktisk Råd, sier hun.