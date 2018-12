Jakter tre navngitte islamister etter drap på skandinaviske turister

Bilder fra marokkanske medier viser hvordan en av de mistenkte mennene blir ført av gårde med en jakke over hodet.

Samtidig har bildene av det som skal være de tre andre mistenkte blitt delt tusenvis av ganger på sosiale medier i Marokko.

– En av de mistenkte har tidligere har vært knyttet til terrorhandlinger, sier en etterforskningskilde til AFP.

Undersøker video

Norske Maren Ueland fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen fra den danske byen Ikast ble funnet drept mandag morgen. De to var på juleferie i Marokko og skulle på fottur i Atlasfjellene.

Samtidig undersøker både norsk, dansk og marokkansk politi en video som skal ha blitt filmet av gjerningsmennene. Videoen har blitt lagt ut på sosiale medier, og er blitt delt av svært mange mennesker i Marokko torsdag kveld.

NRK får opplyst at Kripos nå undersøker videoen, for å fastslå om den er ekte. Det samme gjør politiet i Marokko.

Journalist Mohamed Ahdaad i den marrokanske avisen Almassae sier til NRK at myndighetene har god kontroll over fremmedkrigere.

- Marokkanske myndigheter har god oversikt over alle marokkanske jihadister som har vært i Syria og Irak. Jeg tror dette er en isolert hendelse siden ingen så langt har tatt på seg ansvaret for drapene. Det er lite trolig at gjerningsmennene er fremmedkrigere, men heller at de har latt seg inspirere av terrorgrupper, sier han.

– Forsøker å skjerme familien

NRK har sett videoen, som i form ligner andre videoer fra terrorhandlinger som er utført av islamistiske fundamentalister.

Ifølge VG skal alle de fire mennene ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

En av mennene i videoen sier på arabisk «Dette er for våre brødre i Hajin». Dette er den siste byen som ble holdt av terrorgruppen IS i Syria, og det pågår fortsatt harde kamper.

I en pressemelding fra statsadvokaten i Rabat, skriver de at en mistenkt er pågrepet, mens tre andre er på frifot.

Ragnar Falck Paulsen er bistandsadvokat for familien til norske Maren Ueland. Han er sterkt kritisk til at videoen omtales og knyttes til dobbeltdrapet, før man har fastslått om den er ekte.

– Jeg forsøker å skjerme familien fra dette, sier han til NRK.

- Vi er kjent med opplysningene som har kommet fram i mediene. Dette er en svært alvorlig sak, og vi samarbeider tett med norske politi samt danske- og marokkanske myndigheter. Vi kan ikke kommentere opplysningene direkte, dette er en marokkansk etterforskning og de må bestemme hva som skal ut til offentligheten, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Lunde i Utenriksdepartementet.

Hun legger til at UD ikke kan dele opplysninger de har fått fra marokkanske myndigheter.