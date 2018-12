Knytter drapene i Marokko til terror

Marokkanske myndigheter sier drapene bærer preg av å være en terrorhandling.

– Det er mistanke om at islamister står bak, sier en etterforskningskilde, melder nyhetsbyrået AFP.

Etterforskerne mistenker i alt fire marokkanske menn for drapet på norske Maren Ueland fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen fra den danske byen Ikast.

Her ble norske Maren funnet drept Du trenger javascript for å se video.

Tre personer er så langt bekreftet pågrepet.

Skal ha tilhørt radikalt miljø

– Ut fra opplysningene politiet har om de mistenkte, kan de ikke utelukke at de tilhører et radikalt islamistisk miljø, sier politikilden til AFP.

28-åringen fra Bryne var på backpacking-tur sammen med sin 24 år gamle danske venninne. De hadde reist til Marokko på juleferie. Søndag kveld hadde de slått opp teltet sitt ved en sti i Atlasfjellene på vei opp mot fjellet Toubkal, som er Nordafrikas høyeste. Mandag ble de to kvinnene funnet drept, utsatt for grov vold.

Påtalemyndigheten i Rabat har sendt ut en melding der det heter at en av de mistenkte er medlem i en ekstremistgruppe, melder marokkanske Medias24.

I denne fjellsiden skal de to kvinnene ble funnet drept. De hadde slått opp telt i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais (CAF) ved foten av Toubkal-fjellet. Foto: Kech24.com

Tirsdag morgen sendte Kripos en norsk politimann til området der de to ble drept.

Flere arresterte

Den første mistenkte marokkaneren ble pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag morgen. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet. Han skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i fjellandsbyen Imlil. Mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

Få timer senere ble ytterligere to menn, fra havnebyen Safi, pågrepet i Marrakech. De mistenkte mennene skal ha campet rett ved stedet der kvinnene ble funnet drept inne i teltet sitt. Det er ikke kjent om også den fjerde mistenkte er pågrepet.

UD fraråder turer alene

Det norske Utenriksdepartementet har endret sin informasjon for nordmenn som reiser til Marokko etter drapene. Under avsnittet om sikkerhet frarådes nå nordmenn å gå alene i fjellområder.

– Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap, heter det i det oppdaterte reiserådet.

Albrecht Hofheinz er førsteammunuensis i Midtøsten-studier og Marokko-ekspert ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Førsteamanuensis ved avdelling for Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Albrecht Hofheinz, sier til NRK at da han først hørte om drapene, trodde han ikke at de hadde noe med terror å gjøre. Han vil likevel ikke utelukke at et terrormotiv kan ligge bak.

– Marokko er et relativt trygt land, ifølge Utenriksdepartementet. Det har vært lite terroraktivitet i landet de siste årene, og så vidt jeg vet er det ikke områder i landet som er kontrollert av terrornettverk, sier han.

Terrorangrep i 2011 og 2003

Han forteller at det var terrorrelaterte angrep i Marrakech i 2011 og i Casablanca i 2003, og at disse ble utført av små celler eller enkeltpersoner.

– Om disse drapene skulle vise seg å være relatert til terror, har jeg større tro på at det er en gruppe tilhørende Al Qaida snarere enn IS som står bak, sier han.

Al Qaida har et visst fotfeste i Nord-Afrika, spesielt i Sahara-området. Hofheinz har inntrykk av at grensene mellom kriminalitet og terrorisme er ganske flytende.

– Statene i området er ofte raskt ute med å skylde på terrorister, men jeg tror vi skal være forsiktig med slå fast at disse drapene er terrorisme. Men samtidig er det umulig å utelukke det, sier Hofheinz.

En norsk og en dansk kvinne funnet drept i Atlasfjellene i Marokko Du trenger javascript for å se video.