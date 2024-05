Israelske stridsvogner i sentrum av Rafah

Det er øyenvitner i Rafah som forteller nyhetsbyråene Reuters og AFP at israelske stridsvogner har rykket inn i sentrum av Rafah.

Stridsvognene skal ha blitt observert i nærheten av Al-Awda-moskeen, som er et kjent landemerke i byen.

Angrepet på en teltleir i Rafah som drepte 45 mennesker har skapt sterke reaksjoner. Tirsdag holder Sikkerhetsrådet krisemøte, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Reuters og Al Jazeera meldte tirsdag formiddag at israelske styrker har fortsatt med luftangrep på Rafah tirsdag, tross sterke reaksjoner internasjonalt.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.050 Siste uke: 403 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Søndag ble minst 45 mennesker drept i et israelsk luftangrepet mot en teltleir for internt fordrevne i Rafah, ifølge de Hamas-ledede helsemyndighetene. Minst 65 er såret.

Angrepet skjedde to dager etter at Den internasjonale domstolen (ICJ) beordret en stans i angrepene mot Rafah.

Tirsdag holder Sikkerhetsrådet krisemøte for lukkede dører, sier diplomatkilder ifølge AFP.

– Ingen trygge steder i Gaza

FN krever at Israel starter «en åpen og upartisk gransking».

Generalsekretær António Guterres sa mandag at angrepet hadde drept en rekke mennesker som bare forsøkte å beskytte seg fra denne dødelige konflikten.

– Det finnes ingen trygge steder i Gaza, grusomhetene må stanse, skriver Guterres på sosiale medier.

USA: To Hamas-krigere drept

Ifølge USA ble to Hamas-krigere drept i angrepet, men Det hvite hus mener at mer må gjøres for å beskytte sivile.

– Israel har rett til å gå etter Hamas, og vi forstår det slik at dette angrepet drepte to høytstående Hamas-terrorister som er ansvarlige for angrep mot israelsk sivile, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus mandag.

– Men som vi har vært tydelige på, må Israel ta alle forholdsregler for å beskytte sivile.

Minst 35 palestinere døde i et luftangrep mot et senter for internt fordrevne i Rafah, ifølge Hamas-myndighetene. Israel hevder de angrep Hamas-mål.

USA sier de samarbeider med det israelske militæret (IDF) og samarbeidspartnere på bakken for å forstå hva som har skjedd. Ifølge dem gjennomfører også IDF en gransking.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag at angrepet i Rafah var en «tragisk hendelse», og at det førte til en brann i teltleiren.

– Vi gransker det som har skjedd og vil konkludere senere, sier han ifølge AFP.

Opp til Sikkerhetsrådet

En rekke land reagerer sterkt på angrepet mot teltleiren.

Utenriksminister i Storbritannia David Cameron krever en gransking som er både «rask, omfattende og transparent».

Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er svært alvorlig at Israel trosset ordren fra ICJ igjen angrep Rafah.

Teltleiren var for internt fordrevne. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Ordren om å stanse angrepene i Rafah er bindende, som betyr at fortsatt krigføring i Rafah bryter med den høyeste domstolen i verden, sa han mandag.

Barth Eide sier det er opp til Sikkerhetsrådet å håndheve, dersom dette er en åpenbar overtredelse av folkeretten.

Minst 40 personer er drept i luftangrep mot et senter for internt fordrevne i Rafah søndag kveld. Det melder nyhetsbyrået AFP og henviser til sivilforsvaret i Gaza.

Den israelske regjeringen hevdet søndag at FN-domstolen ikke har krevd full stans i angrepene mot Rafah.

Biskop ber Israel stoppe

Også den ledende biskopen i Den norske kirke, preses Olav Fykse Tveit, kritiserer Israels angrep. I et innlegg på Facebook spør han hva slags verdier det er som styrer det som skjer.

– Er vi i ferd med å miste vår menneskelighet, sier han til NRK.

Preses Olav Fykse Tveit mener fokuset bør flyttes til israelske angrep heller enn norsk anerkjennelse av Palestina. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Tveit mener mange er opptatt av å kritisere den norske regjeringen for å anerkjenne Palestina som stat. Han sier kritikken heller bør rettes mot Israels regjering som trosser advarsler og internasjonale forbud mot å bombe og invadere Rafah.

– Dette har skjedd mange ganger i løpet av de siste månedene, men dette er et slags klimaks. Nå må dette finne en annen løsning. Det går ikke an å fortsette på denne måten.