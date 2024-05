Stemningen var tung og sorgfull i teltleiren i Rafah på mandag, dagen etter det israelske angrepet. Ifølge Hamas ble 45 personer drept og minst 65 såret.

De overlevende er forferdet og fortvilte.

En av dem er Hasib Al-Sultan. NRKs team i Gaza møter den pregede palestineren ved leiren dagen etter angrepet.

– Vi satt hjemme i trygghet. Plutselig hørte vi flere smell. Da vi kom hit, så vi flammene. Brennende barn og kvinner ble forkullet, sier han.

Jorden ved den angrepne leiren i Rafah bærer preg av å ha blitt brent. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Kommer ikke til å klare å sove

Hasib og andre palestinere forsøkte å slukke menneskene som brant med vann.

– Vi brukte tre timer, men de var blitt til skjelett og kull. De var barn, små barn. Det var bare skjeletter igjen av kvinnene, sier han.

Hasib sier at han aldri kommer til å glemme det forferdelige synet.

– Det var skrekkelig. Jeg kommer ikke til å klare å sove den neste måneden. Det er vanskelig, sier han.

Hasib Al-Sultan viser frem etterdønningene på bakken etter angrepet. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Angrepet har vakt sterke internasjonale reaksjoner.

Det israelske forsvaret sier at de etterforsker angrepet. Mandag kalte den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu det hele for «en tragisk hendelse».

– Omringet av flammer

De mange internt fordrevne palestinerne i Gaza strever i jakten på trygghet.

Blant dem er Samir Abu Al-Sabah.

Samir Abu Al-Sabah ved leiren i Rafah. Foto: Jebra Abu Kmeil / NRK

Den eldre palestineren lå og sov etter middagsbønnen i 19-tiden. Plutselig merket han noe utenfor rommet han lå på.

– Da jeg gikk ut var jeg omringet av flammer. De var to meter høye, sier Al-Sabah.

Han gikk inn igjen. En nabo som hadde besøkt ham tidligere på kvelden ba Al-Sabah om hjelp, fordi faren hans var skadet.

– Jeg presset meg ut, sier han.

Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK Bildene viser dagen etter det israelske angrepet mot en teltleir i Rafah, som ifølge Hamas drepte 45 mennesker og såret minst 65. Dagen etter angrepet 7 bilder Palestinere forsøker å rydde opp dagen etter angrepet. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK Leiren bærer preg av ødeleggelser. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK Tepper, klær og søppel ligger strødd på bakken. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK Palestineren Samir Abu Al-Sabah sitter blant ruinene. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK En palestiner geleider et esel som frakter eiendeler på en kjerre. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK En rekke provisoriske telter er satt opp i leiren. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK Et palestinsk barn i et telt. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Ute så også han flere små barn blant flammehavet.

– Fordi jeg er en gammel mann fraktet folk meg bort og roet meg ned. Jeg ville se mine egne barn. De var i god behold.

– Men naboen som hadde besøkt meg tidligere døde. Han ble 40 år gammel, sier Al-Shabah.

– Jeg er ikke en terrorist

Al-Sabah bodde i Bureij sentralt på Gazastripen før krigen. Huset hans er nå rasert, og han har vært i Rafah i fem måneder.

Samir Abu Al-Sabah viser frem flyvebladet han fikk fra det israelske forsvaret i slutten av desember. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

Dit dro han etter å ha mottatt et flyveblad fra det israelske forsvaret i slutten av desember.

På bladet sto det at det ikke lenger var trygt der han var, og at han måtte søke tilflukt i Rafah for å være trygg.

– Jeg hører etter. Jeg er ikke en terrorist, sier Al-Sabah.

Han sier at han skal ta vare på flygebladet og at han en dag skal saksøke den israelske staten.

– Jeg dro hit på deres instruks. Hvorfor gjør dere dette mot oss, spør Al-Sabah.

Jakob Debes ved leiren i Rafah. Foto: Jebra Abu Kmeil / NRK

– Her finnes det ikke trygghet, bare skudd

Også Jakob Debes var vitne til det israelske angrepet og sier at han så flere forkullede lik.

– Jeg var 150 til 200 meter unna. Først falt rakettene, så oppstod brannen, sier han.

Debes sier også at han så flere forkullede lik.

– Blant dem var det barn, kvinner og eldre, sier han.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.984 Siste uke: 422 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Det israelske forsvaret har sagt at angrepet var rettet mot Hamas-krigere. Debes hevder derimot at det ikke var våpen i leiren.

– Vi dro hit fordi dette området ble definert som trygt. Derfor har vi også blitt værende. Nå har rakettene brent alt. Her finnes det ikke trygghet, bare skudd, sier Debes.