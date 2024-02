Den hebraiske raplåten «Harbu Darbu», fremført av de israelske rapperne Ness og Stilla, har blitt populær i Israel.

Låten er en støtteerklæring til den pågående krigen i Gaza og det israelske forsvaret (IDF).

Den tar blant annet til orde for at israelske soldater skal drepe artisten Dua Lipa, samt modellene Bella Hadid og Mia Khalifa, som alle har uttrykt støtte til palestinerne i krigen.

– Låten glorifiserer volden og den totale ødeleggelse av Gaza, samt kollektiv avstraffelse av alle som bor der. Men det er den israelske regjeringen som først spredte denne retorikken, sier Pelle Valentin Olsen.

Midtøsten-historiker Pelle Valentin Olsen. Foto: Universitetet i Bergen

Han er førsteamanuensis og Midtøsten-historiker ved Universitetet i Bergen.

– Låtens popularitet viser hvor akseptert fremstillingen om at det ikke finnes sivile i Gaza har blitt, og at alle derfor er legitime mål, sier han.

Har toppet hitlistene

Mange unge israelere har omfavnet låten og sinnet den representerer, skriver Jerusalem Post.

«Harbu Darbu» ble gitt ut 14. november i fjor, litt over en måned etter krigsutbruddet mellom Israel og Hamas.

En israelsk soldat patruljerer i Khan Younis, sør i Gaza. Bildet er tatt 27. januar. Foto: NICOLAS GARCIA / AFP

I skrivende stund har låten over 18 millioner avspillinger på YouTube og over 5 millioner på Spotify.

«Harbu Darbu» har nådd høyt opp på hitlistene i Israel. Låten har toppet den israelske Mako-listen, som måler avspillinger på strømmetjenester og radio, skriver Business Insider.

Låten har også tatt av på TikTok. Nesten 20.000 har brukt lydsporet i egne videoer, mange av dem israelske ungdommer.

Har mottatt trusler

I et tilsvar til låten på X gjør Khalifa narr av musikksjangeren artistene bruker.

– De klarer ikke engang å ta til orde for folkemord i deres egen kultur, de måtte kolonisere noe for å få låten til topps, skriver hun.

Khalifa er tidligere Playboy-modell. Hun mistet kontrakten med magasinet da hun ble kritisert for å støtte Hamas under terrorangrepet 7. oktober.

Mia Khalifa er blant kjendisene som nevnes i raplåten «Harbu Darbu». Foto: AP

Artistene bak «Harbu Darbu» sier til det israelske nettstedet Ynet at de har mottatt trusler etter at de ga ut sangen.

– Men om vi øker moralen i landet, er det verdt det, sier Stilla.

– Setter ord på det mange israelere tenker

Israelske Liora Sion er førsteamanuensis i Israelstudier ved Universitetet i København.

– Jeg tror ikke at låten tar til orde for folkemord, men at den i større grad er en oppmuntring til soldatene, sier hun.

En israelsk soldat vifter det israelske flagget ved siden av en stridsvogn, nær grensen til Gaza. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA / Reuters

Sion poengterer at også Hamas og andre palestinske opprørsgrupper har laget lignende låter rettet mot Israel.

Selve uttrykket «Harbu Darbu» er et gammelt arabisk krigsrop fra Syria.

– Sangen uttrykker de indre følelsene og setter ord på det mange israelere tenker: At de har sluttet å være snille, og har begynt «å snakke arabisk», sier Sion.

– Det merkelige er at israelere virkelig tror at de en gang har vært snille eller moralske, legger hun til.

– Har blitt utrolig populær

Olsen mener at «Harbu Darbu» er et bilde på hvor samfunnsdebatten i Israel om palestinerne har lagt seg.

– Låten har blitt utrolig populær. Den er et uttrykk på en bredere tendens og en stor støtte til Israels krigføring i Gaza. Og det er selvfølgelig bekymring­sverdig, sier han.

En mann holder det israelske flagget under en demonstrasjon i Tel Aviv mot den israelske statsministeren, som sier nei til forhandlinger med Hamas om å utlevere gisler. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Olsen understreker likevel at selv om krigføringen i Gaza har bred støtte i befolkningen, har mange vært kritiske til regjeringens håndtering.

– Det gjelder særlig at statsminister Netanyahu har sagt nei til forhandlinger med Hamas for å få ut gislene. Det har skapt et enormt sinne i befolkningen, sier han.

«Harbu Darbu» illustrerer også hvordan musikk kan bida til å uttrykke og oppfordre til hat og vold, mener Olsen.

– Vi ser gjerne på musikk som noe progressivt, som kan uttrykke maktkritikk og bidra til myndiggjøring. Men her ser vi også skyggesiden, og hvordan populærkultur bidrar til å skape hat mot palestinerne, sier han.

At musikk som oppfordrer til hat og vold sirkulerer på sosiale medier, tror Olsen kan bidra til å føre lytterne inn i en patriotisk, voldelig og ekstrem verden.

– Historisk har sang og musikk spilt en viktig rolle som uttrykk for nasjonalistiske følelser og ekstreme ideologier. Dette er ikke unikt for Israel, sier han.